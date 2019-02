Piotr Ilyitch Tchaïkovski par l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung

Concert #1

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Concerto pour piano et orchestre n°1

Invité : Myung-Whun Chung (chef d'orchestre)

Né en 1953 à Séoul (Corée du sud), Myung-Whun Chung est diplômé en 1974 de la Juilliard School de New York après avoir d’abord travaillé avec Nadia Reisenberg et Carl Bamberger au Mannes College of Music. Il obtient le Deuxième prix au Concours Tchaïkovski de Moscou (piano). Il est, de 1978 à 1981, chef assistant de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles auprès de Carlo Maria Giulini puis, de 1984 à 1990, directeur musical et chef permanent de l’Orchestre radio-symphonique de Sarrebruck. Il fait ses débuts au Metropolitan Opera en 1986 avec Simon Boccanegra et trois ans plus tard à la Scala de Milan. Premier chef invité au Teatro comunale de Florence (1987- 1992), il est directeur musical de l’Opéra de Paris de 1989 à 1994 et signe un contrat d’exclusivité avec Deutsche Grammophon. Nommé en 1995 « homme de l’année » par l’Unesco, il fonde en 1997 l’Asia Philharmonic Orchestra et occupe le poste de chef principal de l’Orchestre de l’Académie Sainte-Cécile de Rome de 1997 à 2005. Myung-Whun Chung est nommé en 2000 directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, poste qu’il occupe jusqu’en 2015, date à laquelle il devient directeur musical honoraire de l’orchestre ; il a dirigé un programme Brahms à ce titre en décembre 2016. Nommé en 2008 Ambassadeur international de l’Unicef, il réunit en 2012 pour la première fois l’Orchestre Unhasu de Corée du Nord et l’Orchestre philharmonique de Radio France à la Salle Pleyel. Il est nommé en 2011 chef principal invité de la Staatskapelle de Dresde et en 2016 directeur musical honoraire de l’Orchestre Philharmonique de Tokyo. Myung-Whun Chung a reçu symboliquement, en 2013, les clefs de la ville de Venise à l’occasion du prix « Una vita per la musica » qui lui a été remis à La Fenice. Il a publié en 2014 son premier enregistrement piano solo dédié à l’enfance (ECM).

Frédéric Chopin

Ballade n°1 en sol mineur op. 23

Seong-Jin Cho (piano)

DG "Cantabile"

Frédéric Chopin

Ballade n°4 en fa mineur op. 52

Seong-Jin Cho (piano)

DG "Cantabile"

Concert #2

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Symphonie n°6 « Pathétique »

Seong-Jin Cho piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Myung-Whun Chung direction

Concert enregistré le 01 février 2019 à la Philharmonie de Paris.

Après-concert

Frédéric Chopin

Marzurkas n°22 à 25 op. 33

Seong-Jin Cho (piano)

Odowy Frédéric Chopin 2016

