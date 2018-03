Festival Présences 2018 : Pierre de Bethmann, Thierry Escaich, improvisation sur piano et orgue Hammond

Concert donné le 11 février 2018 dans le Studio 105 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences.

♪ Programme du concert

Thierry Escaich (né en 1965) / Pierre de Bethmann (né en 1965)

Dialogue d’improvisations

Thierry Escaich, orgue Hammond

Pierre de Bethmann, piano

George Gershwin (1898 - 1937) / Thierry Escaich , Pierre de Bethmann

Improvisation sur le thème " But not for me"

Thierry Escaich, piano

Pierre de Bethmann, piano

Gabriel Fauré (1845 - 1924) / Thierry Escaich , Pierre de Bethmann

Improvisation sur le thème de la Sicilienne

Thierry Escaich, piano

Pierre de Bethmann, piano

Thierry Escaich , Pierre de Bethmann

Improvisation sur le thème "Pardon"

Pierre de Bethmann, piano

Thierry Escaich, orgue Hammond

Thierry Escaich , Pierre de Bethmann

Improvisation sur le thème "Baroque Song"

Thierry Escaich, piano

Pierre de Bethmann, piano

Pierre De Bethmann , Thierry Escaich

Improvisation sur le thème "Exo"

Pierre de Bethmann, piano

Thierry Escaich, orgue Hammond

Thierry Escaich , Pierre de Bethmann

Improvisation sur une Passacaille

Thierry Escaich, orgue Hammond

Pierre de Bethmann, piano

Joseph Kosma (1905-1969) / Thierry Escaich / Pierre de Bethmann

Autumn Leaves

Thierry Escaich, piano

Pierre de Bethmann, piano

Thierry Escaich , Pierre de Bethmann

Bis: Dialogue d’improvisations II

Thierry Escaich, piano

Pierre de Bethmann, piano

▒ Après - Concert ▒

Invités ► Quatuor Béla

avec F. Aurier, J. Dieudegard, J. Boutin et L . Dedreuil

♪ Programmation ♫

György Ligeti (1923-2006)

Quatuor à cordes n° 1 « Métamorphoses nocturnes » (extrait)

Quatuor Béla

Julien Dieudegard, violon 1

Frédéric Aurier, violon 2

Julian Boutin, alto

Luc Dedreuil, violoncelle

Enr. 2012

György Ligeti « Métamorphoses nocturnes »

Aeon AECD 1332

Roberto Negro

Loving Suite pour Birdy So – 2. Tout de toi

Elise Caron, chant

Xavier Machault, textes

Roberto Negro, piano

Federico Casagrande, guitare

Théo Ceccaldi, violon

Valentin Ceccaldi, violoncelle

Nicolas Bianco, contrebasse

Enr. 2013

Roberto Negro « Loving Suite pour Birdy So »

L’Autre Distribution 0141

Moriba Koïta

Djon Fassa

Moriba Koïta, n’goni, percussions

Quatuor Béla

Frédéric Aurier, Julien Dieudegard, violons

Julian Boutin, alto

Luc Dedreuil, violoncelle

Enr. 2013

Thierry Pécou (né en 1965)

Sangâta (extrait)

Ragini Shankar, violon

Rishab Prasanna, flûte bansuri

Amaan Ali, percussions

Ensemble Variances

Anne Cartel, flûte

Carjez Gerretsen, clarinette

Thierry Pécou, direction artistique et piano

Enr. 2018 (Inde)

Document du compositeur

Morton Feldman (1926-1987)

Quatuor n° 2 (extrait)

Quatuor Béla

Frédéric Aurier, Julien Dieudegard, violons

Julian Boutin, alto

Luc Dedreuil, violoncelle

Bande Radio France

Emission « Tapage Nocturne » de Bruno Letort (France Musique, 31 janvier 2014)