La création du concerto de Eötvös aux Proms de Londres ; Sonates pour violon et piano au festival de St-Denis

Programme 2 concerts

Présentation : Jean-Baptiste Urbain

20h : L'oiseau de feu aux Proms de Londres

Concert donné le 24 juillet 2019 au Royal Albert Hall de Londres, dans le cadre du festival des Proms.

Claude Debussy

Prélude à l'après-midi d'un faune

(Eglogue pour orchestre d'après Stéphane Mallarmé)

Peter Eötvös

Alhambra, concerto pour violon et orchestre n°3

(Co-commande de la BBC et du Festival International de Musique et de danse de Grenade, Orchestre de Paris)

Isabelle Faust, violon

Béla Bartok

Suite de danses Sz.77

Igor Stravinski

L'Oiseau de feu, suite d'Orchestre n°2

Orchestre symphonique de la BBC

Peter Eötvös, dir.

21h15 : Sonates pour violon et piano au Festival de Saint-Denis

Concert donné le 23 juin 2019 dans le Pavillon de la Légion d'honneur à Saint-Denis, dans le cadre du Festival de Saint-Denis.

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour piano et violon n°18 en sol Maj. K.301/293

Claude Debussy

Sonate pour violon et piano

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Souvenir d'un lieu cher, pour violon et piano op.42

Ludwig van Beethoven

Sonate pour violon et piano en la Maj. op.47 "à Kreutzer"

Raphaëlle Moreau, violon

Selim Mazari, piano