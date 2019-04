Ouverture du Festival de Pâques en direct de Deauville

concert donné en direct de la Salle Elie de Brignac, à Deauville, dans le cadre du festival de Pâques à Deauville.

Robert Schumann, Spanische Liebeslider op. posth. 138 :

Vorspiel (piano)

Tief im Herzen trag'Ich Pein (soprano)

O wie lieblich ist das Mädchen (ténor)

Bedeckt mich mit Bumen (soprano-contralto)

Flutenreicher Ebro (basse)

Intermezzo (piano)

Weh wie zornig ist das Mädchen (ténor)

Hoch hoch sind die Berge (contralto)

Blaue Augen hat das Mädchen (ténor-basse)

Dunkler Lichtgla,nz blinder Blick (quatuor)

Florent Schmitt, Chansons à quatre voix op.39 :

Véhémente, d'après Alfred de Musset

Nostalgique

Naïve, d'après Alfred de Musset

Boréale

Tendre, d'après un poème arabe

Martiale, d'après Alfred de Musset

Félix Mendelssohn, 6 duos op.63 (extr.) : n°2 "Abschied der Zugvögel"

Peter Cornelius, Ich und Du

Johannes Brahms

Vier duette op.61 (extr.) : N°1 "Die Schwestern"

Drei Duette op.20 (extr.) : n°1 "Weg der Liebe" et n°3 "Die Meere"

Sechzehn Walzer pour piano à quatre mains op. 39 (extr.) :

Valse n°11 en si mineur

Valse n°12 en mi Maj.

Valse n°13 en do Maj.

Valse n°14 en la mineur

Valse n°15 en la Maj.

_Neue liebeslieder waltzes op 65 "_Verzicht"

"Finstere Schatten der Nacht"

"An jeder Hand die Finger"

"Ihr schwarzen Augen"

"Wahre, wahre deinen Sohn"

"Rosen steckt mir an die Mutter"

"Vom Gebirge Well' auf Well'"

"Weiche Gräser im Revier"

"Nagen am Herzen fühl"

"Ich kose süss, mit der und der"

"Alles, alles in den Wind"

"Schwarzer Wald, dein Schatten"

"Nein, Geliebter, setze dich"

"Flammenauge, dunkles Haar"

"Zum Schluss: Nun, ihr Musen, genug!"

Ismaël Margain, piano

Guillaume Bellom, piano

L'Archipel :

Mariamielle Lamagat, soprano

Adèle Charvet, mezzo-soprano

Mathys Lagier, ténor

Edwin Fardini, baryton

Complément de programme

Florent Schmitt

A tour d'anches op 97 : 4, Quasimodo (avec entrain) - pour hautbois clarinette basson et piano Frederic Tardy, hautbois

Nicolas Baldeyrou, clarinette

Julien Hardy, basson

Simon Zaoui, piano

KLARTHE

Suite en rocaille op 84 : 2, Vif - pour flûte traversière trio à cordes et harpe

Marie-Claire Jamet, harpe

Christian Lardé, flûte traversière

Jean Sulem, alto

Xavier Gagnepain, violoncelle

DISQUES PIERRE VERANY

Sergei Rachmaninov

Suite pour 2 pianos n°1 en sol min / Fantaisie-tableaux op 5 : 4. Jour de Pâques

Ismael Margain et Guillaume Bellom, pianos

B RECORDS

Camille Saint-Saëns

Quintette en la min op 14 (extr)

Quatuor Girard

Guillaume Bellom, piano

B RECORDS