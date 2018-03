Festival Présences 2018 : Messiaen, Gandrille, Rolland, Dumont, Florentz, Escaich

Concert donné le 11 février 2018 à 11h30 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris, dans le cadre du Festival Présences 2018 : Thierry Escaich, un portrait.

Ce concert est dédié à la mémoire de l’organiste Pierre Pincemaille (1956-2018).

♪ Programme du concert

Olivier Messiaen

Les Corps glorieux, extrait : Joie et Clarté des Corps glorieux, pour orgue

Il s’agit là du sixième et avant-dernier volet du cycle Les Corps glorieux que Messiaen acheva quelques jours avant la déclaration de la Seconde guerre mondiale et qu’il créa lui-même à l’orgue de la Trinité, une fois de retour du stalag où il fut retenu prisonnier (et où il composa le Quatuor pour la fin du Temps). Ce sixième volet porte en exergue une phrase de l’Évangile selon saint Matthieu (13 : 43) : « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. »

Thomas Ospital, orgue

Jean Charles Gandrille

Love Never Ends opus 42, pour orgue et accordéon

Thomas Ospital, orgue

Fanny Vicens, accordéon

Grégoire Rolland

Joute, dialogue pour piano et orgue

Thomas Ospital, orgue

Marie-Ange Nguci, piano

Aurélien DumontGlacis, pour orgue et accordéon micro-tonal

Thomas Ospital, orgue

Fanny Vicens, accordéon

Jean-Louis Florentz

L’Enfant noir, opus 17 : Prélude Thomas Ospital, orgue

Thierry Escaich

Choral’s Dream pour orgue et piano

Thomas Ospital, orgue

Marie-Ange Nguci, piano

Improvisation (Escaich-Ospital)

Bis à 4 mains

Thomas Ospital orgue

Fanny Vicens accordéon

Marie-Ange Nguci Piano

Thierry Escaich compositeur, organiste

▒ Après -concert ▒

♫ Programme

Invitée → Martine Joste

Ivan Wyschnegradsky (1893-1979)

La Journée de l’Existencepour grand orchestre et récitant (extrait) Mario Haniotis, récitant

Nouvel Orchestre philharmonique de Radio-France

Alexandre Myrat, direction

Enr. 21 janvier 1978 (création

CD Shiiin 4

Ivan Wyschnegradsky (1893-1979)

Ainsi parlait Zarathoustra pour quatre pianos accordés deux par deux à ¼ ton de distance IV. Allegro con fuoco (1930-1936) (extrait)

Cyrille Guion, Martine Joste, Li Xie, Guanlan Xu, pianos

Léo Margue, direction

Enr. 2016 (Paris, CRR rue de Madrid)

Ivan Wyschnegradsky / Alain Bancquart / Alain Moëne « Pianos quart de ton »

CD Shiiin 10

Ivan Wyschnegradsky (1893-1979)

Quatrième Fragment symphonique pour ondes Martenot et quatre pianos (1956) (extrait) Cécile Lartigau, ondes Martenot

Hiroko Arimoto, Manon Lonchamp, Emiri Wada, Yoko Yamada, pianos

Léo Margue, directionEnr. 2016 (Paris, CRR rue de Madrid)

Ivan Wyschnegradsky / Alain Bancquart / Alain Moëne « Pianos quart de ton »

CD Shiiin 10

Alain Bancquart (né en 1934)

Racines pour quatre pianos (2014) (extrait) Matthieu Acar, Jean-François Ballèvre, Dominique Ciot, Martine Joste, pianos

Léo Margue, direction

Enr. 2016 (Paris, CRR rue de Madrid)

Ivan Wyschnegradsky / Alain Bancquart / Alain Moëne « Pianos quart de ton »

CD Shiiin 10

Alain Moëne (né en 1942)

De l’Ange pour deux pianos (2015) (extrait) Dominique Ciot et Martine Joste, pianos

Enr. 2016 (Paris, CRR rue de Madrid)

Ivan Wyschnegradsky / Alain Bancquart / Alain Moëne « Pianos quart de ton »

CD Shiiin 10

Ivan Wyschnegradsky (1893-1979)

Etude sur les mouvements rotatoires Sylvaine Billier, Martine Joste, Gérard Frémy, Fuminori Tanada, deux pianos huit mains

Fernand Vandenbogaerde, direction

CD Col Legno WWE 1 CD 20206

