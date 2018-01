Orgue v. orchestre avec Eric Tanguy, Olivier Messiaen et Camille Saint-Saëns

Concert donné le 25 novembre 2017 à 20h30 à la Grande salle Pierre Boulez à la Philharmonie à Paris

♪ Programme du concert

Eric Tanguy (1968 - )

Concerto pour orgue et orchestre

créé en 2013 à l’Eglise Saint-Pierre de Caen

I. Animé

II. Lent

III. Vif

Olivier Messiaen (1908 - 1992)

Les Offrandes oubliées, méditation symphonique pour orchestre

Composées en 1930, Les Offrandes oubliées sont la première oeuvre orchestrale d’un jeune homme de 22 ans, Olivier Messiaen.

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921)

Symphonie n°3 en ut mineur op 78 (1886)

Présentation londonienne et création, le 19 mai 1886

Olivier Latry, Orgue

Orchestre National de Lille

Alexandre Bloch_,_ Direction

Complément de programme

Mauricio Kagel (1931 – 2008)

For us happy birthday to you - pour 4 violoncelles

Ensemble Nomos et CHRISTOPHE ROY, violoncelles

LH06

Felix Mendelssohn (1809 – 1847)

Concerto pour violon no 2 en mi mineur, opus 64 : Allegro molto appassionato

IVRY GITLIS, violon

Orchestre Symphonique de Vienne

Hans Swarowsky, direction

VOXBOX CDX2 5505

Max Bruch (1838 – 1920)

Concerto nº1 en sol min op 26 pour violon et orchestre : Allegro moderato - attacca

Anne-Sophie Mutter, violon

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan, direction

DGG 400 031-2

Peter Heidrich (1935 - )

Happy Birthday variations

Kremerata Baltica

Gidon Kremer, direction

NONESUCH 7559-79657-2