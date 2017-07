Orchestre de Chambre de Paris au TCE / The Rake's Progress en direct d'Aix en Provence 2017

20h : Emmanuel Pahud et l'Orchestre de Chambre de Paris

Concert donné le 27 février 2017 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris.

Ignace-Joseph Pleyel

Concerto pour flûte et orchestre en ut Maj. B106

Francis Poulenc

Sonate pour flûte et piano version pour flûte et orchestre (arrangement pour flûte et orchestre de Lennox Berkeley)

Wolfgang Amasdeus Mozart

Sérénade pour treize instruments à vent n°10 en si bémol Maj. K361 "Gran Partita"

Emmanuel Pahud, flûte

Orchestre de Chambre de Paris

Douglas Boyd, dir.

22h : The Rake's Progress en direct

Concert diffusé en direct du Théâtre de l'Archevêché d'Aix-en-Provence et en simultané avec l'Union Européenne de Radio Télévision (UER), dans le cadre du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence.

Igor Stravinsky,The Rake's Progress (Le Libertin)

opéra en 3 actes d'après William Hogarth.

Julia Bullock (soprano), Ann Trulove

Paul Appleby (ténor), Tom Rakewell

Kyle Ketelsen (baryton-basse), Nick Shadow

David Pittsinger (baryton-basse), Trulove

Hilary Summers (mezzo-soprano), Mother Goose

Andrew Watts (contre-ténor), Baba la Turque

Alan Oke (ténor), Sellem

Evan Hughes (basse), Keeper of the Madhouse / Nick Shadow 2

Orchestre de Paris

Daniel Harding, dir.