Olga Neuwirth, Salvatore Sciarrino, Hilda Paredes, Iannis Xenakis par le Quatuor Arditti

Concert donné le 16 octobre 2017 Théâtre des Bouffes du Nord à Paris dans le cadre du Festival d'Automne à Paris

♪ Programme du concert

Olga Neuwirth (né en 1968)

In the Realms of the Unreal

Quatuor Arditti

Salvatore Sciarrino (né en 1947)

Cosa resta

Quatuor Arditti

Jake Arditti, contre-ténor

Hilda Paredes (née en 1957)

Sortilegio

Viriginie Tarrête, harpe

Laszlo Hudacsek, percussions

Benjamin Miller, réalisation informatique musicale (SWR)

Iannis Xenakis (1922-2001)

Tetras

Quatuor Arditti

▒ Invités ► Yves Balmer, Thomas Lacôte et Christopher Murray ◄

♪ Après- concert ♫

Claude Debussy (1862-1918)

Pelléas et Mélisande – Acte I scène 3 « Il fait sombre dans les jardins », « Hoé ! Hisse hoé ! Hoé ! Hoé ! » (Mélisande, Geneviève, Pelléas, choeur)

Irène Joachim, soprano (Mélisande)

Germaine Cernay, mezzo-soprano (Geneviève)

Jacques Jansen, baryton (Pelléas)

Chœurs Yvonne Gouverné

Orchestre Symphonique

Roger Désormière, direction

Enr. 1941 (Paris, Salle du Conservatoire)

EMI CHS 761038 2

Olivier Messiaen (1908-1992)

Olivier Messiaen parlant de Claude Debussy

Entretien avec Martine Cadieu

Emission « Le Bon Plaisir », France Culture, 16 janvier 1988

Archives INA

Olivier Messiaen (1908-1992)

Cinq Rechants pour douze parties vocales réelles (1949) – IV. Niokhâma palalane soukî

Solistes des chœurs de l’ORTF

Marcel Couraud, direction

Enr. avril 1068 (ORTF, studio 103)

Erato ECD 71597

Olivier Messiaen (1908-1992)

Eclairs sur l’au-delà – I. Apparition du corps glorieux

Berliner Philharmoniker

Sir Simon Rattle, direction

Enr. 2004 (Berlin)

EMI Classics 5 57788 2

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Suite en mi mineur – VII. Rigaudons I et II

Marcelle Meyer, piano

Enr. 1953 (Paris, Salle Adyar)

EMI 7243 5 68092 2 2

Olivier Messiaen (1908-1992)

Vingt regards sur l’Enfant Jésus – 13. Noël

Roger Muraro, piano

Enr. 1998

Deutsche Grammophon 480 1362

► Bibliographie ◄

Les auteurs :

– Yves Balmer, agrégé et docteur de l’université, est professeur d’analyse musicale au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, rédacteur en chef de la Revue de musicologie, membre permanent de l’Institut de recherche en musicologie.

– Thomas Lacôte est organiste et compositeur. Titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de l’église de la Trinité à Paris, il est professeur d’analyse au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où il enseigne depuis 2008.

– Christopher Brent Murray est docteur en musicologie de l’université Lumière Lyon 2, diplômé de l’Eastman School of Music et de New York University où il a étudié la composition et l’analyse musicale. Il enseigne depuis 2012 l’analyse musicale au département de musicologie de l’université libre de Bruxelles.