Oeuvres de Kaija Saariaho, Tapio Tuomela et Daniel D’Adamo

Concert donné le 18 février 2017 à 18h00 au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences 2017, "Kaija Saariaho, un portrait".

Présentation : Arnaud Merlin

Programme du concert

Kaija Saariaho (1952 - )

Terrestre pour flûte, percussion, harpe, violon et violoncelle (2002)

Tapio Tuomela

Kuura, pour kantele solo (2016)

Kaija Saariaho (1952 - )

Light still and moving pour flûte et kantele (2016 - 2017)

1. Daibutsu (Grand Bouddha), 2. Engakuji (Ancien temple et jardin zen), 3. Windy Road

(Commande Radio France - Création mondiale)

Daniel d'Adamo

Ombres portées pour contrebasse solo (2016)

(Commande Radio France / Alla breve - Création mondiale)

Kaija Saariaho (1952 - )

Sombre pour baryton, flûte basse, percussion, harpe et contrebasse (2012)

Davóne Tines baryton

Camilla Hoitenga flûte

Eija Kankaanranta kantele

Héloïse Dautry harpe

Lyodoh Kaneko violon

Oana Marchand violoncelle

Florentin Ginot contrebasse

Florent Jodelet percussions

Après - Concert

invité : Arnaud Petit (né en 1959)

Duel, pour deux violons (extrait) (1992)

Jacques Ghestem et Bruno Lhuissier, violons

Document du compositeur

Concertino nervoso, pour percussions et électronique (2012) – 5e mouvement

Fabrice Marandola, marimba

Enr. Montréal

Document du compositeur

Folia

Eric Ferrand-N’Kaoua, piano

Document du compositeur