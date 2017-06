Concert donné le 11 juin 2017 à 16h00 au Studio 106 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Week-end "Nuits d'été".

♪ Programme du concert

Nuit et incantation.

Frédéric Pattar (1969)

La Nuit remue

Salvatore Sciarrino (1947)

Ai limiti della notte pour alto solo

André Boucourechliev (1925-1997)

Musiques nocturnes opus 6

Heinz Holliger (1939)

Drei Nachtstücke

Philippe Schoeller (1957)

Incantations, (extraits) n° 1, n° 6, n° 3 et n° 5

Ensemble Cairn

Cédric Jullion flûte

Ayumi Mori clarinette

Aurélie Saraf harpe

Caroline Cren piano

Naaman Sluchin violon

Cécile Brossard alto

Frédéric Baldassare violoncelle

Guillaume Bourgogne direction

♫ Après-concert

Invité → Jean-Michel Lejeune

→ Programme

Stefano Gervasoni (né en 1962)

♪Romper del Dia (extrait)

Kai Wessel, haute-contre

Olivier Darbellay, cor

Document du compositeur

Ramon Lazkano (né em 1968)

♪Ceux à qui (extrait)

Neue Vocalsolisten

L’Instant donné

Document du compositeur

Georges Aperghis

♪Calme plat 3

Valérie Philippin, voix

Document du compositeur

Jean-Claude Risset (1938-2016)

Elementa (extrait)

Document Ina GRM

Pierre Henry (né en 1927)

Labyrinthe (extrait)

Document Ina GRM

Javier Munoz Bravo (né en 1982)

The Fire of Nature (extrait)

Aya Kono, violon et technique Ircam

Document du compositeur

Daniel Teruggi (né en 1952)

The four seasons (extraits)

Document Ina GRM