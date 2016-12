Noche Buena: chants et musiques de l’Espagne du siècle d’Or par le Poème Harmonique dirigé par Vincent Dumestre

Concert

Juan del Encina - ¡ Triste España sin ventura !

Juan del Encina - Hoy comamos y bebamos

Antonio Martin Y Coll - Canario

Anonyme - Ay luna que reluces

Anonyme - Jesùs, José y Maria

Anonyme - Para tener Nochebuena

Juan del Encina - Ay triste que vengo

Anonyme - No soy yo

Antonio Martin y Coll - Differenzias sobre la gayta

Anonyme - Bailan los pastores

Anonyme - Falalalanlera

Anonyme catalan - Lo cant dels Aucells

Luis de Briceño - Españoleta

Antonio Martin y Coll - Folias

Juan del Encina - Fata la parte

Antoine Boësset - Frescos Ayres

Hasnaa Bennani soprano - Paulin Bündgen alto - Erwin Aros, Jan van Elsacker ténors - Alvaro Etcheverry basse - Fiona-Émilie Poupard violon - Sylvia Abramowicz, Lucas Peres violes - Françoise Enock violone - Sara Agueda harpe - Joël Grare percussions

DIRECTION Vincent Dumestre

Après-concert

Joaquin Rodrigo

Villancicos retablo de navidad pour mezzo-soprano et orchestre

Aire y donaire

Pastorcito santo

Coplillas de belen

Anna Stephany, mezzo-soprano

Orchestre Symphonique de la BBC

Direction David Zinnan

RCA 602928

Benjamin Britten

Saint Nicolas op 42

His piety and marvellous works - pour ténor choeur mixte orchestre à cordes piano à 4 mains orgue et percussions

Orchestre de Chambre Anglais

Chœur de Chambre Tallis

Direction Steuart Bedford

Collins14832

Gustav Mahler

Symphonie n°3 en ré min Mouvement V : Lustig im tempo und keck im Ausdruck

Orchestre Philharmonique de Vienne

Petits Chanteurs de Vienne

Chœur de l'opéra d'état de Vienne

Jessye Norman, mezzo-soprano

Direction Claudio Abbado

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 410 715-2