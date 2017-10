Nativité du Seigneur, Symphonie de psaumes et Requiem de Fauré, sous la direction de Mikko Franck

Le concert, 1ère partie

Olivier Messiaen

La Nativité du Seigneur (extraits)

V. Les Enfants de Dieu

IX. Dieu parmi nous

Vincent Warnier, orgue

Igor Stravinsky

Symphonie de psaumes

I. Psaume 38 : Exaudi orationem meam Domine

II. Psaume 39 : Exspectans exspectavi Dominum

III. Psaume 150 : Alleluia laudate Dominum

Chœur de Radio France

Sofi Jeannin, chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

Avec Sofi Jeannin, chef du Choeur et de la Maîtrise de Radio France

Gabriel Fauré

Cantique de Jean Racine

Chœur de chambre Accentus

Orchestre National de France

Laurence Equilbey, direction

Naïve Records

Gabriel Fauré

Ave verum op. 65 n° 1

Chœur de chambre Les Eléments / Olivier Vernet, orgue / Joël Suhubiette, direction

Naïve Records

Gabriel Fauré

Tantum ergo en la majeur pour soprano, chœur mixte et orgue op. 55

Ensemble Vocal de Lausanne / Marcelo Giannini, orgue / Michel Corboz, direction

Mirare

Gabriel Fauré

Madrigal op. 35

Chœur Monteverdi / John Eliot Gardiner, direction

Philips

Le concert, 2ème partie

Gabriel Fauré

Requiem en ré mineur op. 48

I. Introït et Kyrie (choeur)

II. Offertoire - Domine Jesu Christe (choeur et baryton)

III. Sanctus (choeur)

IV. Pie Jesu (soprano)

V. Agnus Dei - Lux aeterna (choeur)

V. Libera me (baryton)

VII. In Paradisum (choeur)

Hila Fahima, soprano

Jean-François Lapointe, baryton

Vincent Warnier, orgue

Chœur de Radio France

Sofi Jeannin, chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

Enregistré le dimanche 1er octobre à l'Auditorium de la Maison de la Radio



