Musiques de Foires du Moyen âge au boulevard du Temple avec la La Clique des Lunaisiens d'Arnaud Marzorati

Concert donné le 17 décembre 2016 à la Maison de la Radio à Paris dans le cadre de "Musiques de Foires du Moyen âge au boulevard du Temple".

Musique en Foires !

Essayons d’imaginer les chansons populaires que l’on pouvait entendre dans les Foires du Boulevard du Temple à Paris (surnommé le « Boulevard du Crime ») ou dans les Foires de Saint-Germain. La démarche n’est pas aisée, car ces répertoires de goguettes étaient bien souvent strictement oraux. Il existe aussi de nombreux recueils de textes de chansons, mais sans musique ou avec l’indication du « timbre » à utiliser, c’est-à-dire la mélodie connue sur laquelle il faut chanter les paroles. C’est à ce travail de reconstitution, de rêverie et d’imagination que s’est livré La Clique des Lunaisiens d’Arnaud Marzorati pour le concert de ce soir.

Il sera donc question de jongleurs, de femmes à barbes, de pétomanes, de Carnaval, de femme-torpille, d’animaux et autres personnages gargantuesques. Il y aura aussi chansons à boire et grivoises, avec vièles à roue, orgue de barbarie et autres accordéons. La promenade commence dans les faubourgs populaires de Paris, parfois mal famés, dont on imagine la vie passée avec des volailles en pagaille, des boiteux, des crotteux et autres personnages hauts en couleur, des Parades de Foires et leurs tréteaux, les clowns et les acrobates du cirque ! Bref, la musique est dans la rue, ce soir, sur France Musique !

Programme du concert

Anonyme

Branle de la Foire de Saint-Germain : Vous qui vous moquez par vos ris…

Pierre-Jean Béranger

Le Jongleur

Erik Satie

Sports et divertissements (extrait) : Carnaval

Gustave Nadaud

Le Saltimbanque et l’oiseau

Emile Duhem

Entrez voir

Marc-Antoine Désaugiers

Cadet Buteux au Boulevard du Temple

Transition à l'orgue de Barbarie

Théodore de Banville

Le Saut du tremplin (extrait des Odes funambulesques)

Pierre-Jean Béranger

Paillasse

Eugène Joullot et Léo Daniderff

Le clown

Transition à l'orgue de Barbarie

Anonyme

Les Jambes en caoutchouc

Noël Bazan

Le Tigre ou le dompteur (extrait de Chantons et rions !)

Anonyme

Les Animaux Comédiens (extrait de Fables choisies dans le goût de M. de La Fontaine)

Erik Satie

Le Piccadilly

Anonyme

J’ai un gros nez rouge

Léon Xanrof

Le Pétomane

Guillaume Apollinaire

Dans la plaine, les baladins

Darius Milhaud

Le Bœuf sur le toit (extrait)

Maurice Vandaire

Barnum Circus

La Clique des Lunaisiens

Arnaud Marzorati, chant et direction

Avec le concours de l’Académie Fratellini : Abi et Luca (Main à main), Aloïs (acrobate), Matéo (Acrobate) et Julian (jongleur)

Après-concert

Nino Rota

Concerto en Mi majeur pour piano et orchestre "Petit monde antique"

Giorgia Tomassi, piano

Orchestre philharmonique de la Scala de Milan

Riccardo Muti, direction

EMI

Clément Janequin

Voulez ouyr les cris de Paris

Ensemble Clément Janequin

Harmonia Mundi

Clément Janequin

Or vien ça

Ensemble Clément Janequin

Harmonia Mundi