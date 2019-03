Musiques de films : depuis "Les Misérables" à "Si Versailles m’était conté"...

... comme Arthur Honegger, Jacques Ibert, Henri Dutilleux, DariusMilhaud ou Jean Françaix - pour n'en citer que quelques-uns.

Aussi allons-nous nous plonger avec délice - jusqu'à 22h sur France Musique - dans les bandes originales des films de Jean Cocteau et René Clément, Raymond Bernard, Henri Decoin ou Jean Renoir. Nous avons posté un certain nombre de bandes annonces sur la page de notre "Concert de 20h" s'il vous prend l'envie de continuer en images cette rêverie cinématographique... ACTION !

LE CONCERT #1

Georges Auric

Générique, Départ de la belle, Apparition de la Bête

La Belle et la Bête de Jean Cocteau et René Clément (1946) avec Jean Marais et Josette Day

Bande annonce de La Belle et la Bête

Arthur Honegger

Mort de Jean Valjean, L’émeute

Les Misérables de Raymond Bernard (1934) avec Harry Baur, Charles Vanel, Florelle

Bande annonce de l'oeuvre de Victor Hugo :Les Misérables

Arthur Honegger

Le Printemps, Gedemus le Remouleur, Regain

Regain de Marcel Pagnol (1937) avec Fernandel, Gabriel Gabrio, Orane Demazis

Et "Hop" ! un extrait de Regain - d'après le roman de Jean Giono - avec Fernandel et Orane Demazis dans le rôle d'Arsule

Jean-Jacques Grunenwald

Suite Symphonique (reconstitution de Louis Dunoyer de Segonzac)

La Vérité sur Bébé Donge d’Henri Decoin (1952) avec Jean Gabin, Danielle Darrieux

L'amour existe-t-il ? Qu'est-ce qu'un couple ? Faut-il toute une vie pour s'aimer ou savoir qu'on s'aime ? Ou bien est-ce que l'amour c'est quelque chose comme ... un éblouissement ? Qu'est-ce que le désir ?

A recherche du bonheur avec Mr et Me Donge... (joués par Jean Gabin et Danielle Darrieux)

Joseph Kosma

Les Pantomimes (extrait Baptiste)

Les Enfants du paradis de Marcel Carné (1945) avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur

Jean-Louis Barrault mime au secours d'Arletty accusée de vol

, © Radio France / Christophe Abramowitz

Georges Auric : Imaginées III - pour clarinette et piano

Michel Lethiec clarinette

Christian Ivaldi piano

[Ario ARN68652 ]

Darius Milhaud : _Con brio, Symphonie concertante - _pour trompette

Roger Delmotte trompette

Orchestre national de France

Manuel Rosenthal direction

[Inédit Office de Radiodiffusion-Télévision Française (ORTF) - 995034]

Arthur Honegger : Concertino pour piano et orchestre : Allegro molto moderato - larghetto - allegro

Jean-Yves Thibaudet piano

Orchestre symphonique de Montréal

Charles Montréal direction

[Decca 452448-2]

LE CONCERT #2

Maurice Jaubert

Valse

Un carnet de bal de Julien Duvivier (1937) avec Françoise Rosay, Harry Baur, Marie Bell

Marie Bell se rappelle... Le songe de Christine dans Un carnet de bal qui se replonge dans la valse de son premier bal

Jacques Ibert

Crucifixion

Golgotha de Julien Duvivier (1935) avec Jean Gabin, Edwige Feuillère, Robert Le Vigan, Harry Baur

Court extrait de Golgotha: présentation de Jésus (Robert Le Vigan) à la foule par Ponce Pilate (Jean Gabin)

Jacques Ibert

Suite Symphonique (arrangement de Louis Dunoyer de Segonzac)

Justin de Marseille de Maurice Tourneur (1935) avec Antonin Berval, Pierre Larquey

Extrait de Justin de Marseille : la voix de Tino Rossi et Line Noro (La Rougeole) tombe à l'eau...

Darius Milhaud

Les 3 Valses

Madame Bovary de Jean Renoir (1934) avec Pierre Renoir, Alice Tissot, Valentine Tessier

D'après le roman de Gustave Flaubert, une Madame Bovary interprétée par Valentine Tessier face à un Rodolphe glacial joué par Fernand Fabre

1962 : Jean Renoir présente pour la télévision son film Madame Bovary : c'est une entreprise dans laquelle j'ai essayé de marier les fonds réels et le jeu le plus stylisé qu'il soit possible... un texte extrêmement composé ... dit devant de vraies fermes, avec de vrais toits en chaume.... en buvant du vrai cidre... je tenais à ce que mes acteurs jouent comme dans du bon théâtre"...

Roland Manuel

Suite Symphonique (arrangement de Louis Dunoyer de Segonzac)

Remorques de Jean Grémillon (1941) avec Jean Gabin, Madeleine Renaud, Michèle Morgan

La seconde rencontre d'André Laurent (Jean Gabin) et sa naufrégée Catherine (Michèle Morgan)

Henri Dutilleux

Prélude, Une promenade qui finit mal, Pastorale, Une fête au château : Valse, Une poursuite dans la nuit, Epilogue

La Fille du diable d’Henri Decoin (1946) avec Pierre Fresnay, Fernand Ledoux, Thérèse Dorny

Isabelle (Andrée Clément) découvre que Ludovic Mercier (Pierre Fresnay) n'est autres que Saget, celui qu'elle admire

Jean Françaix

Marche triomphale

Si Versailles m’était conté de Sacha Guitry (1954) Georges Marchal, Claudette Colbert, Jean Marais, Micheline Presle

Edith Piaf chante "A ça ira" sur les grilles du palais

Pour ce programme autour des musiques de films, l'Orchestre National de France était dirigé par Philippe Béran

Téléchargez le programme de salle

LA SEMAINE PROCHAINE, VENDREDI 08 MARS 2019

En direct de la Bibliothèque Nationale de Franceé

Soirée présentée par Arnaud Merlin