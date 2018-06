Musiques en fête en direct du Théâtre antique d'Orange

Airs d’opéra, d’opérette, comédie musicale, musique traditionnelle, chanson française... Plus de deux cents musiciens et artistes se succèdent pour des moments de convivialité, d’émotion et d’excellence.

avec :

Avec Kévin Amiel, Fabien Barcelo, Sara Blanch Freixes, Jean-François Borras, Ambroisine Bré, Hélène Carpentier, Nicolas Cavallier, Chloé Chaume, Fabienne Conrad, Karine Deshayes, Aude Extremo, Christian Helmer, Irakli Kakhidze, Armelle Khourdoïan, Florian Laconi, Moises Ordonnez, Amélie Robins, Erwin Schrott, Florian Sempey, Philippe Talbot, Jean Teitgen, Valentin Thil, Béatrice Uria Monzon, Blerta Zhegu…Salvatore Adamo et un hommage à Maurane.

Et l’Orchestre régional Avignon-Provence, l’Orchestre de Cannes Alpes-Provence-Côte d’Azur, les artistes du chœur de Parme, la Maîtrise des Bouches-du-Rhône, la Maîtrise Opéra Grand Avignon, le Ballet de l’Opéra d’Avignon.