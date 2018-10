L'Orient rêvé de Murail, Vivier et Mahler par l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Olari Elts

Concert #1

Tristan Murail

Unanswered Questions

Anne-Sophie Neves flûte

Claude Vivier

Siddhartha

Orchestre Philharmonique de Radio France

Olari Elts direction

Invité #1 Olari Elts (chef d'orchestre)

, © Marco Borggreve

Né à Tallinn, en Estonie, en 1971, Olari Elts est le fondateur et directeur de l’ensemble de musique contemporaine, NYYD Ensemble, qui tire son nom du festival estonien où il a fait ses débuts en 1993. Lauréat du Concours international de direction Sibelius d’Helsinki en 2000, Olari Elts a été chef principal de l’Orchestre National de Lettonie de 2001 à 2006. Il a été premier chef invité de l’Orchestre de chambre d’Écosse de 2007 à 2010 et de l’Orchestre de Bretagne de 2006 à 2011. Premier chef invité de l’Orchestre symphonique national d’Estonie, Olari Elts a occupé les mêmes fonctions à l’Orchestre philharmonique d’Helsinki de 2011 à 2014. Olari Elts dirige l’Orchestre de la BBC du Pays de Galles, l’Orchestre de la radio de Francfort, l’Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart, l’Orchestre symphonique de Birmingham, l’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, les Orchestres symphoniques de Trondheim, Seattle, Cincinnati, Milwaukee.... En Océanie, il a dirigé les Orchestres symphoniques de Melbourne, Hobart, Adelaïde et de Nouvelle-Zélande.

Claude Vivier

Zipangu (pour flûte traversière et piano)

Lise Daoust (flûte)

Louis-Philippe Pelletier (piano)

DOBERMAN YPPAN 2010

Invitée #2 Joséphine Markovits

Claude Vivier

Zipangu pour flûte traversière et piano

Lise Daoust flûte et Louis-Philippe Pelletier piano

DOBERMAN YPPAN 2010

Claude Vivier

Love songs for 7 voices (3)

Les Jeunes Solistes

Rachid Safir direction

SOUPIR EDITION 2017

Invités #3 Alice Coote (mezzo-soprano) et Michael Schade (ténor)

, © Jiyang Chen / Benjamin François

Mezzo-soprano anglaise, Alice Coote commence en chantant dans les festivals du nord de l’Angleterre et en jouant du hautbois dans l’Orchestre du Cheshire. Aujourd’hui elle chante au Wigmore Hall, au BBC Proms, au Lincoln Center et au Carnegie Hall à NewYork, et à Saint Petersbourg... Elle a chanté sous la direction de nombreux chefs comme Valery Gergiev, Jiri Belohavek, Esa-Pekka Salonen, Marc Elder, Pierre Boulez, Vladimir Jurowski et Paavo Järvi et bien d’autres

Michael Shade, ténor canadien né en 1965, chante à l’Opéra de Vienne, au Metropolitan Opera à New York, à Covent Garden, à l’Opéra Bastille, à La Scala, au Festival de Salzbourg. Il a travaillé avec des chefs comme Ivor Bolton, Pierre Boulez, Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Christoph vonDohnányi, ValeryGergiev,Daniel Harding, Pablo Heras-Casado, Mariss Jansons, Philippe Jordan et bien d’autres. En 2017/2018, il a été artiste associé au Konzerthaus de Vienne, où il a interprété LeVoyage d’hiver de Schubert, la cantate Rinaldo de Johannes Brahms, avec l’Orchestre symphonique de Vienne. Parallèlement, il revient chanter à l’Opéra de Vienne, avec l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Kent Nagano, l’Orchestre symphonique de Chicago, sous la direction d’Alain Altinoglu… Il est depuis 2014, etjusqu’en 2019, directeur artistique du Festival international Barocktage Stift Melk.

Georg Friedrich Händel

Air de ténor "Ev'ry valley shall be exalted", Le Messie HWV 56

Michael Schade (ténor)

Concentus Musicus de Vienne

Nikolaus Harnoncourt (direction)

DHM 2005

Gustav Mahler

Von der Schönheit, Das Lied von der Erde (Le Chant de la terre)Jessye Norman mezzo-soprano

Orchestre symphonique de Londres

Sir Colin Davis direction

Philips 1982

Concert #2

Gustav Mahler

Le Chant de la terre

Michael Schade ténor

Alice Coote mezzo-soprano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Olari Elts direction

