Mozart, Schumann, François Meïmoun (CM) et Brahms pour piano à 4 mains

Concert donné le 17 septembre 2016 à 18h00 à l'Orangerie du Parc de Bagatelle à Paris dans le cadre du Festival des Solistes à Bagatelle.

Présentation / Gaëlle Le Gallic ♥

Programme du concert

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Sonate en ut Majeur K 521 (1787)

Robert Schumann (1810 - 1856)

Images d'Orient op 66 pour piano à 4 mains (1848)

François Meïmoun (1979 - )

La Danse du Peyot pour piano à 4 mains (2016)

Commande d’Ars Mobilis - Création mondiale.

François Meïmoun (1979) La Danse du Peyotl (2016, création mondiale) 12’

« Réels ou imaginaires, les expéditions d’Antonin Artaud dans les contrées lointaines du Mexique ont suscité

des écrits dans lesquels le poète retrace les rites et les mouvements des peuples des Tarahumaras. La Danse du

Peyotl, pour piano à 4 mains, est à la fois la description des effets de la drogue sur les initiés en même temps

qu’une transcription fantasmée des mouvements et des gestes du rite. La pensée musicale et sonore d’Artaud,

peu connue mais essentielle, valorise les espaces acoustiques nouveaux. Paradoxalement, le piano, instrument

tempéré fixe, est adéquat à transmettre les états limites et hors norme vécus et décrits par Artaud. »

(François Meïmoun)

L’oeuvre est une commande d’Ars Mobilis pour le festival Les Solistes à Bagatelle et est dédiée à Vanessa Wagner.

Johannes Brahms (1833 - 1897)

Valses op 39 pour piano à 4 mains (extraits) (1865)

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Ma mère l'Oye pour piano à 4 mains (extrait) : Pavane de la belle au bois dormant (1865)

Bis

Vanessa Wagner : Piano

Marie Vermeulin : Piano

