Mozart, Poulenc et Elgar en Norvège avec le clarinettiste Martin Fröst

Concert donné le 12 août 2014 en la Cathédrale de Stavanger en Norvège

Programme du concert

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette en La Maj K 581

Martin Fröst, clarinette

Viviane Hagner, violon

Henning Kraggerud, violon

Maxim Rysanov, alto

Christian Poltéra, violoncelle

Francis Poulenc

Sonate pour violon et piano FP 119

Pekka Kuusisto, violon

Silke Avenhaus, piano

Edward Elgar

Quintette en la mineur op 84

Kathryn Stott, piano

Pekka Kuusisto, violon

Henning Kraggerud, violon

Maxim Rysasnov, alto

Nicolas Altstaedt, violoncelle

Après-concert

Vagn Holmboe

Concerto n°3 op 21

Martin Fröst, clarinette

Orchestre Symphonique d'Alborg

Owain Arwel Hughes, direction

BIS

, © BIS

Fazil Say

Four cities : Sivas

Fazil Say, piano

Nicolas Altstaedt, violoncelle

WARNER CLASSICS