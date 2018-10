Mozart, Haydn, Schnittke et Beethoven par l'Orchestre Philharmonique de RF dirigé par Lorenza Borrani

Concert #1

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata notturna K239

Joseph Haydn

Quintette à vents en fa majeur Hob II : F12

Alfred Schnittke

Moz’art à la Haydn concerto grosso pour deux violons et orchestre

Invité #1 Cyril Ciabaud (hautboïste)

, © Ugo Ponte

Après avoir été hautbois solo de l’Orchestre national de Lille de 2013 à 2017, Cyril Ciabaud est aujourd’hui hautboïste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Sa passion pour la musique de chambre le conduit à se produire dans des festivals tels que Juventus à Cambrai, Les Flâneries musicales de Reims, le Festival de Menton, etc. En tant que soliste de l’Ensemble Multilatérale il se consacre également au répertoire contemporain.

Henri Dutilleux

Les citations 1) Aldeburgh 85 - pour hautbois clavecin, contrebasse et percussions

Cyril Ciabaud (hautbois)

Kasia Tomczak-Feltrin (clavecin)

Mathieu Petit (contrebasse)

Romain Robine (percussion)

NAXOS 2018

Invitée #2 Lorenza Borrani (violoniste et cheffe d'orchestre)

, © Piera Mungiguerra

Lorenza Borrani se consacre à toutes les formes de musique et à tous les styles. Son parcours musical l’a menée des pièces du grand répertoire des XIXe et XXe siècles à la création d’œuvres d’aujourd’hui, en passant par un travail approfondi sur le répertoire de la musique ancienne et son interprétation. Ses qualités sont celles des virtuoses voyageurs des XVIIIe et XIXe siècles qui se produisaient dans tous les grands centres musicaux d’Europe : Milan, Vienne, Paris, Londres, Berlin – auxquels il faut ajouter, en ce qui la concerne : Tokyo, New York, Sydney et Pékin. Avec pour maîtres, à la célèbre Scuola di musica di Fiesole, des personnalités telles qu’Alina Company, Piero Farulli, Zinaida Gilels et Pavel Vernikov, elle a approfondi son art auprès de Boris Kuschnir, à l’Universität für Musik und darstellende Kunst de Graz. Sollicitée aussi bien en tant que chef d’orchestre qu’en tant que soliste, Lorenza Borrani s’est produite dans le monde entier comme chef principal de l’Orchestre de chambre d’Europe. La saison dernière, elle a fait ses débuts à la tête de l’Orchestre de chambre de Norvège, du Sinfonietta Riga, ainsi que de l’Orchestre symphonique des îles Baléares. En musique de chambre, Lorenza Borrani a pour partenaires réguliers Isabelle Faust, Hélène Grimaud, Daniel Hope, András Schiff, Pierre-Laurent Aimard, Janine Jansen, Irina Schnittke et Christian Tetzlaff, pour n’en citer que quelques-uns. En 2007, elle a créé le laboratoire de recherche et d’interprétation « Spira mirabilis », sans chef d’orchestre, qui travaille des œuvres allant de Beethoven à Schoenberg. Se sont ajoutés récemment à ce corpus Così fan tutte et une pièce de Colin Matthew, Spiralling, dédiée à Spira mirabilis. Lorenza Borrani s’engage en outre dans l’interprétation sur instruments d’époque, en collaboration avec Spira mirabilis et Lorenzo Coppola. Elle joue un Santo Serano (Venise 1745), instrument mis à sa disposition par la Fondazione Pro Canale de Milan.

Francesco Geminiani

Concerto grosso en sol mineur op. 3 n°2 pour ensemble instrumental et basse continue (Adagio, Vivace, Adagio, Allegro)

Daniel Hope, Lorenza Borrani, Lucy Gould (violons)

Stewart Eaton (alto)

William Conway (violoncelle)

DGG 2009

Concert #2

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°8

Cyril Ciabaud hautbois

Olivier Doise hautbois

Wladimir Weimer basson

Manon Desvigne cor

Sylvain Delcroix cor

Orchestre Philharmonique de Radio France

Lorenza Borrani violon et direction

Après-concert

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette en la majeur K. 581 pour clarinette et quatuor à cordes (Allegro, Larghetto, Menuetto, Allegretto)

Romain Guyot (clarinette)

Lorenza Borrani, Mats Zetterqvist (violons)

Pascal Siffert (alto)

Richard Lester (violoncelle)

MIRARE 2013

Pour aller plus loin