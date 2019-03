Mozart, Haydn et une création de Baptiste Trotignon par l'ONDIF dirigé par Michael Hofstetter

Concert donné le 4 décembre 2018 en la Salle des concerts de la Cité de la musique à Paris.

Programme du concert

Baptiste Trotignon

L'air de rien, concertino pour piano et orchestre

(création)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto N°1 en Fa Majeur K 37

Bis:

Improvisation sur le prélude n°1 en Do Majeur BWV 846 de J.S. Bach

Improvisation sur le standard The Nearness of You

Baptiste Trotignon, piano

Joseph Haydn

Symphonie N°100 en Sol Majeur Hob. I : 100

Baptiste Trotignon, piano

Orchestre National d'Ile de France Michael Hofstetter, dir.