Molada, La Naissance de Jasser Haj Youssef

CONCERT

Jasser Haj Youssef

Molada, La Naissance

Sonata d’Amore sur un texte en italien d’Alessandro Striggio

Reveria (Introduction, I, II) et Choral, suite musicale inspirée par la Sonate no 1 pour violon seul en sol mineur de Jean-Sébastien Bach

Molada sur un texte en araméen

Samaï

Orchestre de Chambre de Paris

Jasser Haj Youssef, violon, viole d’amour, direction

Simone Kermes, soprano - Gaël Cadoux, piano

Simone Prattico, batterie

Jeanne Dambreville, chef de chœur

Choeur Sorbonne Universités

Choeur Variatio

Choeur d’enfants de la Filière Voix du Conservatoire Du XVIIIe Arrondissement de Paris

Concert enregistré le dimanche 12 juin – 16H – Philharmonie de Paris

MOLADA, LA NAISSANCE Les pièces vocales et instrumentales de Jasser Haj Youssef sont inclassables. Elles sont imprégnées du style improvisé des maqâms orientaux, appris au côté de son père à Monastir et à Sousse en Tunisie. Elles doivent également au jazz le plus libre, celui qu’il joue souvent à la viole d’amour. Entre musique savante et populaire, ses compositions nous font passer d’adagios contemplatifs, sur des textes en araméen et en italien, à des rythmes entraînants issus du jazz.

