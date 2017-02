Mikko Franck dirige la violoniste Alina Pogotskina et l'Orchestre du Philhar' dans Sibelius et Richard Strauss

Concert en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris.

Présentation : Dominique Boutel ♥

Programme du concert ♪♪

Jean Sibelius (1865 - 1957)

Nocturne pour orchestre, op. 51 n°3 (extrait du Festin de Balthazar)

Six Humoresques, pièces de caractère pour violon et orchestre de chambre :

Humoresque n°1 pour violon et orchestre en ré mineur op 87/1 (1917)

Humoresque n°2 pour violon et orchestre en ré majeur op 87/2 (1917)

Humoresque n°3 pour violon et orchestre en sol mineur op 89a (1917)

Humoresque n°4 pour violon et orchestre en sol majeur op 89b (1917)

Humoresque n°5 pour violon et orchestre en mi bémol Majeur op 89c (1917)

Humoresque n°6 pour violon et orchestre en sol mineur op 89d (1917)

Richard Strauss (1864 - 1949)

Une vie de héros, op 40 (1898) - Poème Symphonique

1. Der Held (Le héros)

2. Des Helden Widersacher (Les adversaires du héros)

3. Des Helden Gefährtin (La compagne du héros)

4. Des Helden Walstatt (Le combat du héros)

5. Des Helden Friedenswerke (Les oeuvres de paix du héros)

6. Des Helden Weltflucht und Vollendung (La retraite du héros et l’accomplissement)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck : Direction

Alina Pogostkina : Violon