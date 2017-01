Mikhail Pletnev et l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg interprètent Rachmaninov

Concert donné le 3 décembre 2015 à la Philharmonie du Luxembourg

Pletnev, le pianiste-orchestre

Le russe Mikhaïl Pletnev a une approche naturellement orchestrale du piano. Il faut dire qu’il mène la triple carrière de pianiste, de chef d’orchestre et de compositeur, avec en plus une passion pour la transcription de l’orchestre au piano ! On lui doit notamment une Suite de pièces extraites du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski, la Suite du ballet de La belle au bois dormant du même Tchaïkovski, ou encore la Suite pour deux pianos du ballet Cendrillon de Prokofiev dédiée à Martha Argerich.

On lui doit aussi d’avoir fondé, en 1990, l’Orchestre national russe, dont il est toujours le directeur artistique. Beaucoup de musique russe au répertoire de ce chef-pianiste, mais pas seulement : il a aussi signé un album très personnel de sonates de Scarlatti qui avait été remarqué à sa sortie en 1995 et il joue aussi régulièrement la musique de Liszt, de Grieg, ou encore de Schumann.

Programme du concert :

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n°2 en do mineur op.18

bis:

Frédéric Chopin

Nocturne n°20 en ut dièse mineur op.posth. KK IVa n°16

Mikhaïl Pletnev, piano

Serge Rachmaninov

Symphonie n°2 en mi mineur op.27

Mikhaïl Pletnev, piano

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Juraj Valcuha, direction

Après-concert :

Domenico Scarlatti

Sonate en ré Maj. K443

Sonate en ré mineur K1

Mikhaïl Pletnev, piano

