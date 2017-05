Michel Portal et le Quatuor Ebène en direct du Studio 104

Concert diffusé en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio, à Paris.

Présentation : Gaëlle le Gallic

Astor Piazzolla

Five tango sensations (extraits) :

Asleep

Loving you

Anxiety

Michel Portal

L'abandonite

Michel Portal

Solitudes

Pierre Colombet

City Birds

Michel Portal

Judy Garland

Xavier Tribolet

Elucubration

Raphaël Merlin

Le Corbillon

Adrien Boisseau

It was nice living here

Gabriel le Magadure

Plus l'Temps

Max mon amour

Michel Portal

Eternal story

Insouciance en fa

Quatuor Ébène :

Pierre Colombet violon

Gabriel Le Magadure violon

Adrien Boisseau alto

Raphaël Merlin violoncelle

Michel Portal clarinette, saxophone, bandonéon

Richard Héry percussions

Xavier Tribolet claviers