Mark Andre, Enno Poppe, György Kurtag

Présentation : Arnaud Merlin

Programmation musicale

Gyorgy Kurtag (1926 - )

Bagatelles pour flûte, contrebasse et piano op 14d (1981, révision 1999)

arrangements de pièces des Játékok

Création : Londres, le 14 juillet 1982. Michelle Lee (flûte), Richard Nunn

(piano), Rafael Gonzales de Lare (contrebasse)

1. Dühös Korál / Choral furieux

2. Hommage à J. S. B.

3. Mintz az Mezei viragog... / Comme les fleurs des champs... (In Memoriam Ilona Ligeti)

4. Vadul és szelínden / Sauvage et domestique

5. Virág az ember / L'Homme est une fleur

6. A megvadult lenhajú lány / La Fille au cheveux de lin - enragée

Mark André

E2 pour violoncelle et contrebasse (2012-2013)

Commande du Festival de Salzbourg pour les solistes du Berliner Philharmoniker/Scharoun Ensemble dédié à Richard Duven et à Peter Riegelbauer

Création : Salzbourg, le 21 août 2013, par les dédicataires

Gyorgy Kurtag (1926 - )

Brefs Messages pour petit ensemble op 47 (2010) 8'44 (8'8)

1. Fanfare

2. Versetto : Temptavit Deus Abraham

3. Ligatura Y

4. Bornemisza Péter : Az hit...

Enno Poppe (1969 - )

Haare pour violon solo (2013-2014)

Commande de l’Ensemble Musikfabrik

Création à Strasbourg, le 1er octobre 2014, par Hanna Weirich

Fell pour percussions solo (2016)

Commande de l’Ensemble Musikfabrik

Création à Cologne, le 18 octobre 2016, par Dirk Rothbrust

Stoff pour neuf instruments (2015)

Commande de l’Ensemble Musikfabrik et de la Kunststiftung NRW.

Effectif : flûte, hautbois, clarinette, cor, trompette, trombone, violon,

alto, violoncelle

Création à Cologne, le 27 février 2016, par l’Ensemble Musikfabrik

Ensemble Musikfabrik : Ensemble instrumental

: Ensemble instrumental Enno Poppe : Direction

Hannah Weirich : Violon

Dirk Rothbrust : Batterie

Helen Bledsoe, flûte/flûte basse ; Peter Veale, hautbois/cor anglais

Carl Rosman, clarinette ; Richard Haynes, clarinette ; Christine

Chapman, cor ; Marco Blaauw, trompette ; Bruce Collings, trombone ;

Ulrich Löffler, piano ; Dirk Rothbrust, percussion ;

Hannah Weirich, violon ; Axel Porath, alto

Dirk Wietheger, violoncelle ; Florentin Ginot, contrebasse

l’Ensemble Musikfabrik est constitué de

solistes engagés dans le domaine de l’innovation ; ils participent

aux décisions de programmation et sont investis dans l’interprétation

du répertoire contemporain.

L’Ensemble Musikfabrik est subventionné par le Land de Rhé-

nanie-du-Nord-Westphalie. L’ensemble travaille aux côtés de

nombreux compositeurs, artistes et chefs d’orchestre réputés

et donne une centaine de concerts par an, dont une partie dans

la série qu’il produit «Musikfabrik imWDR» (Radio deCologne)

avec l’appui de la Fondation NRW pour les arts. Le public est

régulièrement invité à débattre avec les artistes etles musiciens.

Des commandes, des œuvres nouvelles, les projets interdisciplinaires

faisant appel à l’informatique ou bien à l’improvisation

constituent les axes de travail de l’ensemble. Outre les engagements

à la Philharmonie et à la WDR de Cologne, l’Ensemble

Musikfabrik est invité par la Schaubühne, la Philharmonie de

Berlin, Ultraschall, lesCours d’été de Darmstadt, le NDR, le SWR,

et de nombreux festivals et en particulier la Ruhrtriennale qui

a produit en 2013 l’opéra Delusion of the Fury de Harry Partch

dans une réalisation de HeinerGoebbels, présenté depuis dans

plusieurs villes européennes. L’ensemble produit aussi sa série

d’enregistrements Editio Musikfabrik, publiée par Wergo.

↓ Après - concert

Invité : Rémy Jannin

Directeur artistique de l'Ensemble L'Instant donné

György Kurtag (né en 1926)

A Very Slow Waltz for Walter Levin

L’Instant Donné

Saori Furukawa, violon

Elsa Balas, alto

Nicolas Carpentier, violoncelle

Enr. 31 janvier 2016 (Montreuil, Instants chavirés)

Document privé

Bastien David

Naïve

Mathieu Stefanus, clarinette

Elsa Balas, alto

Aurélie Saraf, harpe

Elsa Pelaquier, Anael Ben Soussan, Benjamin Locher, chant

Raizner Michelle Giraldo, flûte

Aurélie de Solère, piano

Giliane Basch, violon

Enr. 16 avril 2016 (Bobigny, Conservatoire)

Document privé

Mikel Urquiza (né en 1988)

Serpientes y escalieras

L’Instant Donné

Esther Davoust, harpe

Caroline Cren, piano

Maxime Echardour, percussion

Saori Furukawa, violon

Elsa Balas, alto

Nicolas Carpentier, violoncelle

Enr. 24 avril 2016 (Witten, Allemagne)

Document de la radio allemande WDR