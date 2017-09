Marie VERMEULIN & Vanessa WAGNER

Concert donné le 28 juillet 2017 à 21h00 en l'Eglise de la Grave

dans le cadre du "Festival Messiaen" au Pays de la Meije.

→ Programme du concert ♪

Claude Debussy (1862 - 1918), transcription de Maurice Ravel (1875 - 1937)

Nuages

François Meïmoun (1979 - )

Hora pour deux pianos (2017)

Olivier Messiaen (1908 - 1992)

Visions de l’Amen (1943)

1. Amen de la Création

2. Amen des étoiles, de la planète à l'anneau

3. Amen de l'Agonie de Jésus

4. Amen du Désir

5. Amen des Anges, des Saints, du chant des oiseaux

6. Amen du Jugement

7. Amen de la Consommation

Marie Vermeulin : Piano

Vanessa Wagner : Piano

Après - Concert ♫

Invité : Gaëtan Puaud

Directeur artistique du festival Messiaen au Pays de la Meije

"Messiaen au pays de la Meije" est un festival de musique contemporaine qui a lieu à La Grave, dans les Hautes Alpes. Chaque été, il célèbre le compositeur Olivier Messiaen qui a trouvé son inspiration dans le paysage, la nature du massif des Écrins.

Edison Denisov (1929-1996)

Symphonie de chambre n° 1 (1982)

Ensemble Orchestral Contemporain

Daniel Kawka, direction

Harmonia Mundi HMC 905268

Bruno Mantovani (né en 1974)

Huit moments musicaux (2008)

Trio Wanderer

Enr. date (lieu)

Mirare 159

Bryce Dessner (né en 1976)

Music for wood and strings (2013)

So Percussion

Brassland HMY 045