Le Choeur de Radio France chante Brahms, Lauridsen et Poulenc

Concert

Johannes Brahms

Quatuors pour chœur mixte et piano op. 92

I. O schöne Nacht (texte de Georg Friedrich Daumer)

II. Spätherbst (texte de Hermann Allmers)

III. Abendlied (texte de Friedrich Hebbel)

IV. Warum (texte de Johann Wolfgang von Goethe)

Choeur de Radio France

Thomas Enhco, piano

Sofi Jeannin, direction

Thomas Enhco

Improvisation

Thomas Enhco, piano

Morten Lauridsen

Les Chansons des roses (textes de Rainer Maria Rilke)

I. En une seule fleur

II. Contre qui, rose

III. De ton rêve trop plein

IV. La Rose complète

V. Dirait-on

Choeur de Radio France

Sofi Jeannin, direction

Thomas Enhco

Improvisation

Thomas Enhco, piano

Francis Poulenc

Figure humaine, Cantate pour double choeur mixte (textes de Paul Eluard)

I. De tous les printemps du monde

II. En chantant les servantes s'élancent

III. Aussi bas que le silence

IV. Toi, ma patiente

V. Riant du ciel et des planètes

VI. Le Jour m'étonne et la nuit me fait peur

VII. La Menace sous le ciel rouge

VIII. Liberté

Choeur de Radio France

Sofi Jeannin, direction

Enregistré le 27 mai 2017 à l'Auditorium de la Maison de la Radio

Thomas Enhco : Letting You Go

Au disque

Gioachino Rossini / transcription Arnold Schönberg

Ouverture du Barbier de Séville, pour piano à quatre mains

Duo Solot : Stéphanie Salmin, Pierre Solot

Pavane Records

Franz Liszt

Danse sacrée et Duo final d’Aïda de Verdi

Aldo Ciccolini, piano

EMI

Franz Liszt

Paraphrase de concert sur un thème de Rigoletto de Verdi

Jorge Bolet, piano

Decca

Giuseppe Verdi / arrangement Jean-Baptiste Duroc

Grande Fantaisie op. 10 « Hommage à Verdi », pour deux pianos à quatre mains, sur des thèmes des opéras Les Vêpres siciliennes, Le Trouvère et La Traviata

Le Nouveau Quatuor pianistique italien : Maurizio Barboro, Paolo Fiamingo, Franco Giacosa, Giuseppe Giusta

Phoenix

