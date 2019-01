Madrigaux de Gesualdo par les Solistes des Arts Florissants et Paul Agnew

Concert donné le 23 octobre 2018 dans l'Amphithéâtre de la Cité de la Musique à Paris

Programme du concert

Luzzasco Luzzaschi (1545-1607)

Ne reminiscaris Domine

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Dolorosi martir, fieri tormenti

Claudio Monteverdi, Giovanni Battista Guarini

Baci soavi, e cari

Luca Marenzio (1553-1599)

Baci soavi, e cari (Prima parte)

Baci amorosi, e belli (Seconda parte)

Baci affamati e ingordi (Terza parte)

Baci cortesi, e grati (Quarta parte)

Baci, ohimè, non mirate (Quinta & ultima parte)

Carlo Gesualdo

Tribulationem et dolorem

Hei mihi domine

Luca Marenzio

Tirsi morir volea (Prima parte)

Freno Tirsi il desio (Seconda parte)

Cosi moriro i fortunati amanti (Terza parte)

Benedetto Pallavicino (1551-1601)

Tirsi morir volea (Prima parte)

Frenò Tirsi il desio (Seconda parte)

Così moriro i fortunati amanti (Terza parte)

Carlo Gesualdo (1566-1613)

Baci soavi e cari

Quant'ha di dolce Amore (Seconda parte)

Madonna, io ben vorrei

Com'esser puo ch'io viva se m'uccidi ?

Gelo ha Madonna il seno, e fiamma il volto

Mentre Madonna il lasso fianco posa

Ahi, troppo saggia nell'errar (Seconda parte)

Se da si nobil mano

Amor, pace non chero (Seconda parte)

Si gioioso mi fanno i dolor miei

O dolce mio martire

Tirsi morir volea

Freno Tirsi il desio (Seconda parte)

Mentre, mia stella, miri

Non mirar, non mirare

Questi leggiadri odorosetti fiori

Felice primavera (Prima parte)

Danzan le ninfe honeste, e i pastorelli (Seconda parte)

Son si belle le rose

Bella Angioletta, da le vaghe piume

Solistes des Arts Florissants : Miriam Allan, soprano

Hannah Morrison, soprano

Mélodie Ruvio, contralto

Sean Clayton, ténor

Edward Grint, basse

Paul Agnew, ténor et direction musicale