Lisa Batiashvili, la Staatskapelle de Berlin et Daniel Barenboim interprètent Sibelius et Elgar aux Proms 2017

Concert donné le 15 juillet 2017 au Royal Albert Hall, à Londres, dans le cadre du festival des Proms 2017.

Jean Sibelius

Concerto pour violon en ré mineur op.47

Edward Elgar

Symphonie n°1 en la bémol Maj. op.55

Bis:

Jean Sibelius,Valse triste op.44 n°1

Edward Elgar, Pomp and Circumstance op.39 : Marche n°1 en ré Maj. ("Land of Hope and Glory")

Lisa Batiashvili, violon

Staatkapelle de Berlin

Daniel Barenboim, direction