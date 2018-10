The Lips Cycle de Daniel D'Adamo au festival Musica 2018

Concert donné le 28 septembre 2018, Salle de la Bourse de Strasbourg, dans le cadre du Festival Musica

Concert

Daniel D'Adamo, The Lips Cycle

Lips, your lips

pour mezzo-soprano et électronique sur un texte du compositeur

Transition électronique

Keep you furies

pour mezzo-soprano, flûte alto et électronique sur un texte du compositeur

Air lié pour flûte et électronique

Transition électronique

Traum Entelechiæ

pour mezzo-soprano, flûte en sol, alto, harpe et électronique sur des textes de Gottfried Wilhelm Leibniz

Transition électronique

Fall, love letters fragments

pour mezzo-soprano, harpe et électronique sur des extraits de correspondance de Virginia Woolf à Vita Sackville-West (2017)

Isabel Soccoja, Mezzo-soprano

Nicolas Vallette, Flûte

Laurent Camatte, Alto

Elodie Reibaud, Harpe

Daniel D'Adamo, Compositeur, Diffusion électroacoustique

Jose Miguel Fernandez, Informatique musicale

Après- concert

♪ Sebastian Rivas

Aliados (2012-2013) – 12. Goodbye

Esteban Buch, livret

Antoine Gindt, mise en scène

Philippe Béziat, réalisation

Nora Petročenko, mezzo-soprano (Lady Margaret Thatcher)

Lionel Peintre, baryton (Général Augusto Pinochet)

Mélanie Boisvert, soprano (L'Infirmière)

Thill Mantero, baryton (L'Aide de camp)

Richard Dubelski, acteur-musicien (Le Conscrit)

Robin Meier, réalisation informatique musicale Ircam

Ensemble Multilatérale

Benoît Savin, clarinette basse

Mathieu Adam, trombone

Lise Baudouin, piano

Elisa Humanes, percussion

Kobe Van Cauwenberghe, guitare électrique

Sara Chenal, violon

Léo Warynski, direction

Enregistré le 4 octobre 2013 au Festival Musica à Strasbourg

Archive Radio France

♪ Raphaël Languillat

Flagellatio ii (torso)

Gwen Rouger, piano

Document privé

♪ Sarah Nemtsov

Seven Colours soundinitiative

Archive France Musique (Alla Breve)

♪ Sarah Nemtsov

Seven Thoughts soundinitiative

Document privé

♪ Tatjana Kozlova-Johannes

Niidiotsad soundinitiative

Document privé

♪ Pierre Henry

Variations pour une porte et un soupir - Ronflements

Philips 468 522

invité

Josh Hyde (Soundiniative)

Actualité

Concert de l’ensemble soundinitiative en collaboration avec la chorégraphe Julie Desprairies

vendredi 19 octobre, 2018 - 20h30

Eglise St. Merry 76 Rue de la Verrerie, 75004 Paris