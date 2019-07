Ligeti, Ravel, Piston, Stravinski, Takemitsu et Adès pour orchestres de chambre

Présentation Arnaud Merlin

Premier concert

Concert donné le 10 mai 2019 , Grande salle Pierre-Boulez à la Philharmonie de Paris

György Ligeti

Concerto pour piano et orchestre

Sébastien Vichard (piano)

Hamburgisches Konzert, Concerto pour cor et orchestre de chambre

Jens McManama, cor

Concerto pour violoncelle et orchestre

Pierre Strauch (violoncelle)

Concerto pour violon et orchestre

Hae-Sun Kang (violon)

Ensemble Intercontemporain

Direction : Matthias Pintscher

Deuxième concert

Concert donné le 16 septembre 2018 à la Cité de la musique de Paris

Maurice Ravel

Introduction et allegro, pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes

Jessica Zhou, harpe

Vincent Lucas, flûte

Jérôme Comte, clarinette en la

Elita Kang, violon 1

Diégo Tosi, violon 2

Danny Kim, alto

Emmanuel Gaugué, violoncelle

Walter Piston

Sonate, pour flûte et piano

Vincent Lucas, flûte

Sébastien Vichard, piano

Igor Stravinski

Trois pièces, pour clarinette

Jérôme Comte, clarinette en si bémol

Toru Takemitsu

Toward the Sea III, pour flûte et harpe

Vincent Lucas, flûte alto

Anaïs Gaudemard, harpe

Thomas Adès

Catch, pour piano, violon, clarinette et violoncelle

Sébastien Vichard, piano

Diego Tosi, violon

Jérôme Comte, clarinette

Emmanuel Gaugué, violoncelle

Musiciens du Boston Symphony Orchestra

Musiciens de l'Orchestre de Paris

Solistes de l'Ensemble Intercontemporain

Anaïs Gaudemard (harpe)

Après-concert :

Maurice Ravel

Concerto en sol

1. Allegramente, 2. Adagio assai, 3. Presto

Nicole Henriot-Schweitzer, piano

Orchestre Symphonique de Boston

Charles Munch, direction

(Enregistré le 15 mars 1958 au Boston Symphony Hall)

REF WEST HILL RADIO ARCHIVES WHRA-6027