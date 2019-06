Lessons in Love and Violence de George Benjamin par Alexandre Bloch et l'Orchestre de l'Opéra de Lyon

Concert enregistré le 15 mai 2019 à l’Opéra de Lyon, à l'occasion de sa création française

Programme du concert

George Benjamin (né en 1960)

Lessons in Love and Violence (opéra en deux parties et 7 scènes sur un livret de Martin Crimp, création mondiale)

Stéphane Degout, baryton (Le Roi)

Georgia Jarman, soprano (Isabel, sa femme)

Gulya Orendt, baryton (Gaveston, amant du Roi / Un étranger)

Peter Hoare, ténor (Mortimer, conseiller militaire du Roi)

Samuel Boden, ténor (Le fils du Roi, plus tard jeune Roi)

Ocean Barrington-Cook, comédienne (La fille du Roi)

Hannah Sawle (Témoin 1 / Chanteuse 1 / Femme 1)

Katherine Aitken (Témoin 2 / Un fou)

Andri Björn Robertson (Témoin 3 / Chanteuse 2)

Orchestre de l’Opéra de Lyon

Alexandre Bloch, direction

à réécouter émission Classic Club Guerriers et amoureux, avec Xavier Sabata et George Benjamin

Billet

Extrait du concert donné au Temple Allemand de La Chaux-de-Fonds (Suisse) le 29 mai 2019

Oscar Strasnoy (né en 1970)ChanzunsPopularasRumanchas (extrait)

Sarah Maria Sun, soprano

Oscar Strasnoy, piano et direction

Mathieu Ogier, platines et électronique

Samuel Blaser, conception et trombone

Nathalie Amstutz, conception et harpe

Ensemble KNM Berlin

(Document radio suisse Espace 2)

Après-concert

Invités :

Jean-Michel Lejeune, directeur général et programmateur du Festival Format Raisins

(Festival du 10 au 21 juillet 2019)

FarnazModarresifar, compositrice

(Actualité : création de “Gabbeh” pour violon, alto et santour avec Adrien Boisseau, le 19 juillet 2019 dans le cadre du Festival Format Raisins)

Tom Bierton, compositeur

(Actualité : Création d'une commande du festival Format Raisins interprété par le Quatuor Wassily le 13 juillet 2019)

FarnazModarresifar (née en 1989)

La chasse au vent pour soprano, violon et piano (2016)

Amélie Raison, soprano

David Forest, violon

Jiyeon Kim, piano

Document privé

Tom Bierton (né en 1991)

Brink, pour clarinette, basson, trompette, trombone et piano préparé

Jérôme Comte, clarinette

Paul Riveaux, basson

Clément Saunier, trompette

Jérôme Naulais, trombone

Maroussia Gentet, piano préparé

Enr. 2 février 2017 (Paris, CNSM)

Document privé

FarnazModarresifar (née en 1989)

Abrak pour santour solo (2014)

Farnaz Modarresifar, santour

Document privé

Tom Bierton (né en 1991)

Tricklingrustbleach to white pour 12 saxophones et percussions

Etudiants de la classe de saxophone de Claude Delangle au CNSM de Paris

Valentin Dubois et Swann Van Rechem, étudiants en percussion au CNSM de Paris

Léo Margue, direction

Enr. 26 janvier 2018 (Paris, CNSM)

Document privé