Tugan Sokhiev dirige les Tableaux d'une exposition et les Hermès jouent Ravel & le Concert de Chausson

Programme 2 concerts

Présentation : François-Xavier Szymczak

20h : Les Tableaux d'une exposition

(...) "D’un concert à Paris, en 2010, Le Monde avait écrit : « Un vrai régal d'orchestre, d'une beauté virtuose et coloriste. On est resté pantois devant le vertige orchestral déchaîné par la direction charismatique d'un Sokhiev aussi beau à voir qu'à entendre. » Tugan Sokhiev et l'Orchestre national du Capitole de Toulouse ne feront pas mentir ce commentaire avec, en ouverture de ce concert, le célèbre Finlandia, véritable hymne patriotique de Sibelius, et les rutilances orchestrales dont Ravel a paré _les Tableaux d'une expositio_n de Moussorgski." (...) DP

à réécouter événement Festival Radio France Occitanie Montpellier du 10 au 26 juillet 2019

Concert donné le 13 juillet 2019 à l'Opéra Berlioz - Le Corum de Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Jean Sibelius

Finlandia, Poème symphonique en la bémol Maj. op.26

Dimitri Chostakovitch

Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes n°1 en ut mineur op.35

Bertrand Chamayou, piano

David Guerrier, trompette

Modest Petrovitch Moussorgski / Maurice Ravel

Les Tableaux d'une exposition (version orchestrale créée le 12 octobre 1922)

Bertrand Chamayou, piano

David Guerrier, trompette

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Tugan Sokhiev, dir.

21h30 : Quatuor Hermès

Concert donné le 15 mars 2019 à l'auditorium du Louvre, à Paris.

Maurice Ravel

Quatuor à cordes en fa Maj.

Ernest Chausson

Concert pour piano, violon et quatuor à cordes en ré Maj. op.21

Pavel Kolesnikov, piano

Elina Buksha, violon

Quatuor Hermès :

Omer Bouchez, violon

Elise Liu, violon

Yung-Hsin Chang, alto

Anthony Kondo, violoncelle