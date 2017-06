Les Solistes de l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Yeree Suh au Théâtre des Champs-Elysées

Concert donné le 31 mai 2017 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris.

Programme du concert

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette à deux altos n° 6 en mi bémol majeur K. 614

1. Allegro di molto – 2. Andante – Alla breve – 3. Menuetto : Allegro – 4. Allegro

Gustav Mahler

Cinq Lieder sur des poèmes de Friedrich Rückert

Version pour voix et septuor à cordes de Heime Müller (2017, création)

1. Blicke mir nicht in die Lieder (Ne regarde pas mes paupières)

2. Ich atmet’ einenlinden Duft (Je respirais un doux parfum) – 3. Ich bin der Welt abhanden gekommen

(Me voilà coupé du monde) – 4. Um Mitternacht (A minuit)

5. Liebst du um Schönheit (Aimes-tu pour la beauté)

Alban Berg

Sept Lieder de jeunesse

1. Nacht (Nuit) – 2. Schilflied (Chant du roseau) – 3. Die Nachtigall (Le Rossignol)

4. Traumgekrönt (Couronné de rêve) – 5. Im Zimmer (Dans la chambre)

6. Liebesode (Ode à l’amour) – 7. Sommertage (Jours d’été)

(transcription pour voix et quatuor à cordes de Heime Müller, créée le 14 avril 2013

au Théâtre des Bouffes du Nord par le Quatuor Voce et Juliane Banse)

Quatre Lieder op. 2

1. Dem Schmerz sein Recht (A la douleur son dû) – 2. Schlafend trägt man mich (En dormant, je suis emporté)

– 3. Nun ich der Riesen Stärksten überwand (Maintenant que j’ai vaincu le plus grand des géants)

– 4. Warm die Lüfte (L’air est doux)

(transcription pour voix et quatuor à cordes de Heime Müller, créée le 23 mars 2015

au Théâtre des Bouffes du Nord par le Quatuor Voce et Salomé Haller)

Richard Strauss

Métamorphoses, version pour septuor à cordes de Rudolf Léopold (1994)

Yeree Suh soprano

Wiener Solisten Septett

Rainer Honeck violon I, Konzertmeister de l’Orchestre Philharmonique de Vienne

Christoph Koncz violon II, Orchestre Philharmonique de Vienne

Tobias Lea alto I, altiste solo de l’Orchestre Philharmonique de Vienne

Robert Bauerstatter alto II, Orchestre Philharmonique de Vienne

Peter Somodari violoncelle I, violoncelle solo de l’Orchestre Philharmonique de Vienne

Raphael Flieder violoncelle II, premier pupitre des violoncelles de l’Orchestre Philharmonique de Vienne

Christoph Wimmer contrebasse, contrebasse solo de l’Orchestre Philharmonique de Vienne

Après-concert

Anton Bruckner

Symphonie n°5 en Si bémol Maj WAB 105 : Adagio

Orchestre Philharmonique de Vienne

Nikolaus Harnoncourt, direction

RCA