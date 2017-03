Les Paladins, Jérôme Corréas et Sandrine Piau : In Furore !

Concert donné le 13 novembre 2016 au Théâtre Sénart à Lieusaint.

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Orlando Furioso (extr.) : Ouverture

In Furore, Motet pour soprano et orchestre

La Stravaganza, concerto pour violon et orchestre op 4 n.1 en Si b Majeur

Zeffiretti che sussurrate, Air pour soprano et orchestre

La Follia, Sonate pour 2 violons et basse continue opus 1 n° 12

Farnace (extr.) : « Gelido in ogni vena »

La Griselda (extr.) : « Dopo un’orrida procella »

Bis :

Georg Friedrich Haendel

Rinaldo (extrait) : "Lascia ch'io pianga"

Ariodante HWV 33 (extrait) : "Il primo ardor"

Antonio Vivaldi

Tito Manlio RV 738 (extrait) : "Sonno, se pur sei sonno"

La Fida Ninfa RV 714 (extrait) : "Dite, ohimè , ditelo al fine, deggio vivere o morir ?"

Sandrine Piau, soprano

Les Paladins :

Juliette Roumailhac, Catherine Plattner, violons

Myriam Bulloz, alto

Nicolas Crnjanski, violoncelle

Franck Ratajczyk, contrebasse

Jérôme Correas, direction et clavecin

Après-concert

Jean Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en ré min BWV 1052

Jean Rondeau, clavecin

Sophie Gent, violon

Louis Creac'h, violon

Fanny Paccoud, alto

Antoine Touche, violoncelle

Thomas de Pierrefeu, contrebasse

Erato