Les Maîtrises de Radio France et de Notre-Dame de Paris réunies et en direct : de Purcell à Tippett

Ce concert aurait dû avoir lieu à Notre-Dame mais qui sera donné dans l'Auditorium de Radio France en raison de l'incendie dont a été victime la cathédrale. Il est essentiel en effet que la musique résonne et qu'elle nous aide à transcender tous les drames.

Concert donné en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris.

Programme du concert

Hubert Parry

Songs of Farewell

Hubert Parry

I was Glad

Georg Friedrich Haendel

Coronations anthems (Hymnes de couronnement)

Edward Elgar

Lux Aeterna

Henry Purcell

Jehova, quam multi sunt hostes mei Z 135, Psaume 3

Michaël Tippett

Five Negro Spirituals from A Child of our Time

Maîtrise Notre-Dame de Paris Henri Chalet, chef de chœur

Maîtrise de Radio France Sofi Jeannin, chef de chœur

Yves Castagnet, orgue