42e Rue fête ses 10 ans de comédies musicales, en direct et en public du Studio 104

Depuis 10 ans, 42e Rue est le carrefour de la comédie et du théâtre musical en France.

Dans le cadre de cette grande soirée festive, Laurent Valière réunit les artistes qui font la comédie musicale depuis 10 ans en France.

Laurent Naouri incarnera Sweeney Todd de Stephen Sondheim, Julie Fuchs reprendra The Sound of Music, David Alexis redeviendra le maître de cérémonie de Cabaret, Alex Beaupin et Ludivine Sagnier interpréteront Les bien aimés : Prague.

A noter également la présence de la comédienne britannique Ria Jones qui a été à l'affiche de 42nd Street au Théâtre du Châtelet, Emma Kate Nelson, les interpètes de Chantons sous la pluie, la troupe de Lady in the Dark de Kurt Weill créée au Théâtre de la Croix Rousse, à Lyon, et celles de Créations Françaises telles Oliver Twist, La Nuit d'Elliot Fall ou la reprise d'Irma la douce...

avec :

Fabien Ruiz, Vincent Heden, Cloé Horry, Valérie Zaccomer, Julien Fantou, Sinan Bertrand, Denis d'Arcangelo, David Macquart, Minela Marinelli, Hervé Devolder, Dalia Constantin, Gilles Bugeaud, Gilles Vajou, Jean-Pierre Descheix, Jacques Verzier, Rachel Pignot, Marina Pangos, Jennifer Barre, Théa Anceau, Olivier Breitman, David Alexis, Jean-Loup Pagesy, Amélie Munier, Françoise Cadol, Florence Pelly, Anandha Seethanen, Emmanuelle Goizé, Julie Morel, Cécile Camp, Jasmine Roy, Alyssa Landry, Marie Oppert, Mathilde, Alice Lyn, Flannan Obé, Tanguy Duran, Christopher Delarue, Xavier Ecary, Arnaud Léonard, Hervé Lewandowski...

En lever de rideau, Virginie Lemoine, Pierre Notte et Raphaël Bancou nous dévoileront une comédie musicale inédite, Couscoussur la 42ème Rue, une commande de 42e Rue, France Musique et la SACD.