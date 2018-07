Le Sacre du Printemps en direct du festival Radio France Occitanie Montpellier

Programme du concert :

John Adams (né en 1947)

The Chairman dances, foxtrott pour orchestre

Maurice Ravel (1875-1937)

Concerto pour piano en ré Majeur «pour la main gauche»

Igor Stravinsky (1882-1971)

Le Sacre du printemps

1er Tableau : L’Adoration de la terre

Introduction - Augures printaniers – Danse des adolescentes - Jeu du rapt - Rondes printanières - Jeu des cités rivales - Cortège du sage - Le Sage - Danse de la terre

2ème Tableau : Le Sacrifice

Introduction - Cercles mystérieux des adolescentes - Glorification de l’élue - Évocation des ancêtres - Action rituelle des ancêtres - Danse sacrale

Bertrand Chamayou piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Santtu-Matias Rouvali direction

Programmation musicale (entracte et après-concert) :

Camille Saint-Saëns (1835-1921), Etudes : Les Cloches de Las Palmas, En forme de valse, Tierces majeures et mineures, Pour l’indépendance des doigts Bertrand Chamayou, piano

CD Erato 0190295634261 à paraître le 7 septembre 2018

Maurice Ravel (1875-1937), Sonate pour violon et piano – 1. Allegretto, 2. Blues, 3. Perpetuum mobile Devy Erlih, violon, Jacques Février, piano

Enr. 1961

INA Mémoire vive 3329184689120

George Gershwin (1898-1937), An American in Paris New York Philharmonic, Leonard Bernstein, direction

Enr. 1958

Sony SMK 47529

John Adams (né en 1947), Fearful Symmetries (1988) Orchestre Philharmonique de Montpellier, René Bosc, direction

Actes Sud ACTES AT 34102

John Adams, I was looking at the ceiling and then I saw the sky – « Song about the bad boys and the news » Orchestre Philharmonique de Montpellier, René Bosc, direction

Actes Sud ACTES AT 34102