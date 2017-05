Il Terremoto d'Antonio Draghi par Le Poème harmonique

Concert donné le 12 avril 2017 en l'Eglise Sainte Catherine à Cracovie en Pologne

Du théâtre dans l’église !

Antonio Draghi est né en 1634 à Rimini, au nord-est de l’Italie. Il a comencé sa carrière comme chanteur et librettiste, avant de devenir compositeur d’opéras et de drames sacrés lui-même (plus de 120 opéras et plus d’une quarantaine d’oratorios). Il s’installe à la cour impériale des Habsbourg à Vienne, en Autriche, où il occupera jusqu’à la fin de ses jours en 1700 le poste de Maitre de Chapelle de la cour.

L’oratorio (ou drame sacré) au programme, a été créé en 1682, à Vienne. Il faut savoir que chaque année, à cette époque, on représentait à Vienne, pendant la semaine, des drames spirituels consacrés au récit de la mort du Christ et à son agonie, afin de susciter la méditation des spectateurs sur le sacrifice du Sauveur. Cependant, Draghi n’écrit pas pour les fidèles lambda d’une paroisse, mais pour les courtisans de la famille impériale, avides de spectacle et de nouveauté. C’est pourquoi il décide de faire jouer, en musique, l’épisode de la Passion où Jésus expire sur la Croix, car à cet instant précis, le texte dit : « La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s’ouvrirent ». C’est précisément ce « tremblement de terre » (terremoto) dont Draghi choisi d’exploiter dans son oratorio toute la puissance dramatique.

Dans cette version recréée à Cracovie, à la lueur de la bougie par le metteur en scène Benjamin Lazar, de nombreux passages bibliques, empruntés aux récits du jeudi et du vendredi saint, ont été lus et intercalés dans la musique. Nous avons choisi de les retirer pour plus de fluidité lors de la diffusion sur France Musique.

Antonio Draghi,Il Terremoto

Le Poème harmonique :

*Léa Tromenschlager (soprano), Beata Vergine

Claire Lefilliatre (soprano), Madalena

Jeffrey Thompson (ténor), San Giovanni

Dominique Visse (contre-ténor), un scribe

Emmanuel Vistorky baryton-basse), un pharisien

Victor Sicard (baryton), Centurion

Anna Zawisza (soprano), Lume di Fede

Helena Poczykowska 'alto), Lume di Scienza

Marta Wróblewska, soprano

Marcin Liwien , alto

Piotr Galek, ténor

Andrzej Marusiak, ténor

Andrzej Zawisza, basse

Michal Dembinski, basse

Alexandra Rübner, comédienneVincent Dumestre*, direction