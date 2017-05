Le Paradis et la Péri de Robert Schumann par l'Orchestre de Paris, sous la direction de Daniel Harding

Concert donné le 21 décembre 2016 en la Grande Salle de la Philharmonie de Paris

La rédemption selon Schumann

Le Paradis et la Péri s’inspire d’un conte oriental du même nom extrait de Lalla Rookh de Thomas Moore (1817). La Péri désigne, en persan, une sorte d’être surnaturel, fille d'un ange déchu et d'un mortel. Dans le conte et l’oratorio, elle tente d'accéder de nouveau au Paradis dont elle a été chassée. Mais pour cela, la Péri doit accomplir une mission : rapporter de la Terre « le don que le Ciel aime par-dessus tout ».

En Inde, la Péri recueille la dernière goutte du sang d’un héros mort en défendant son pays contre le tyran Gazna. Offrande malheureusement insuffisante pour retourner au Paradis. La Péri se rend donc en Egypte où elle assiste à la mort d’une jeune fille qui a préféré mourir en veillant l’homme qu’elle aime, atteint de la peste, plutôt que de rester loin de lui et de sa maladie. Nouveau refus au Paradis : cet amour total n’est pas encore « le don que le Ciel aime par-dessus tout ». La Péri poursuit son exploration du monde en Syrie, où elle découvre enfin le don suprême qui lui ouvrira de nouveau les portes du Paradis : les larmes d’un criminel repenti à la vue d’un enfant en prière. La Rédemption, thème cher à Schumann – à l’œuvre aussi dans ses Scènes de Faust et dans Le Pèlerinage de la rose – voilà ce don que Le Ciel attendait…

Robert Schumann

Le Paradis et la Péri op.50 (1843)

Oratorio pour soli, choeur et orchestre

Christiane Karg (soprano), La Péri

Andrew Staples (ténor), Le Narrateur, Le Jeune Homme, Quatuor Vocal

Kate Royal (soprano), La jeune Fille, Quatuor Vocal

Gerhild Romberger (alto), L' Ange, Quatuor Vocal

Matthias Goerne (baryton), L' Homme, Gazna, Quatuor Vocal

Choeur de l'Orchestre de Paris

Orchestre de Paris

Daniel Harding , direction

Après-concert

Paul Dukas

La Péri : Fanfare

Orchestre Philharmonique de Radio France

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan, direction

Erato

Albert Roussel

Joueurs de flûte op 27 : Krishna

pour flûte traversière et piano

Alain Raes, piano

Chrystel Delaval, flûte traversière

Solstice

César Franck

Les djinns M 45

Bertrand Chamayou, piano

Orchestre National Royal d'Ecosse

Stephane Deneve, direction

NAIVE