Joseph Martin Kraus/Haydn par Le Concert de la Loge et Mendelssohn/Brahms par les musiciens de l'ONF

Programme 2 concerts

Présentation : François-Xavier Szymczak

à réécouter événement Festival Radio France Occitanie Montpellier du 10 au 26 juillet 2019

20h : Le Mozart suédois

Né comme Mozart en 1756, mort un an après lui, Joseph Martin Kraus, maître de chapelle de la Cour de Suède, était joué à Paris… sous le nom de Haydn, plus célèbre que lui ! À la symphonie « funèbre » de Kraus, le Concert de la Loge joint le grandiose Stabat Mater de Joseph Haydn. (DP)

Concert donné le 14 juillet 2019 à l'Opéra Comédie de Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Joseph Martin Kraus

Symphonie funèbre en ut mineur VB 148 (extr.) : Andante mesto

Joseph Haydn

Stabat Mater Hob. XXa: 1 (extr.) :

1 -Stabat mater dolorosa

2 -O quam tristis et afflicta

Joseph Martin Kraus

Requiem en ré mineur VB 1 (extr.) : Dies irae

Joseph Haydn

Stabat Mater Hob. XXa: 1 (extr.) :

3 -Qui est homo qui non fleret

4- Quis non posset contristari

Joseph Martin Kraus

Symphonie en mi bémol Maj. VB 144 (extr.) : Allegro

Joseph Haydn

Stabat Mater Hob. XXa: 1 (extr.) :

5 -Pro peccatis suae gentis. Allegro ma non troppo

6 -Vidit suum dulcem natum. Lento e mesto

Luigi Cherubini

Chants sur la mort de Joseph Haydn

Joseph Haydn

Stabat Mater Hob. XXa: 1 (extr.) :

1 -Stabat mater dolorosa

Johann Adolf Hasse

Miserere en do mineur

Joseph Haydn

Stabat Mater Hob. XXa: 1 (extr.)

7 -Eja Mater, fons amoris. Allegretto (D minor)

8 -Sancta Mater, istud agas. Larghetto (B-flat major)

9 -Fac me vere tectum flere. Lagrimoso (G minor)

Joseph Martin Kraus

Symphonie funèbre en ut mineur VB 148 (extr.) : Chorale

Joseph Haydn

Stabat Mater Hob. XXa: 1 (extr.) :

10 - Virgo virginum praeclara. Adante

11 -Flammis orci ne succendar. PResto

12 -Fac me cruce custoridi. Moderato

Joseph Martin Kraus

Requiem en ré mineur VB 1 : Benedictus, qui venit

Joseph Haydn

Stabat Mater Hob. XXa: 1 (extr.) :

13 -Quando corpus morietur. Largo assai

14 -Paradisi gloria. Allabreve

Florie Valiquette, soprano

Adèle Charvet, alto

Reinoud Van Mechelen, ténor

Andreas Wolf, basse

Ensemble vocal Aedes

Le Concert de la Loge

Julien Chauvin, dir.

à lire aussi article Le Concert de la Loge Olympique vs le Comité national olympique : quand Goliath écrase David

21h30 : Mendelssohn - Brahms

Mendelssohn et Schumann étaient contemporains et complices. C’est d’ailleurs Mendelssohn qui tint la partie de piano lors de la première audition, en petit comité et à titre privé, du Quintette op. 44 de Schumann. Un quintette qui inaugure un nouveau genre et qui fait preuve de bien des affinités avec les œuvres de chambre de l’ami Felix. (DP)

Concert donné le 15 mars 2019 au Studio 104 de la Maison de la Radio

Felix Mendelssohn

Quatuor à cordes n°3 en la mineur op.13

Johannes Brahms

Quintette à cordes n°1 en fa Maj. op.88

Musiciens de l'Orchestre National de France :

David Rivière, violon

Rieho Yu, violon

Nicolas Bône, alto

Cyril Bouffyesse, alto

Alexandre Giordan, violoncelle