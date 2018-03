Le Concerto pour trompette de Haydn par Hakan Hardenberger et l'Orchestre philharmonique de Radio France

Concert diffusé en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio, à Paris.

Le concert, 1ère partie

Joseph Haydn

Concerto pour trompette et orchestre

Orchestre philharmonique de Radio France

Håkan Hardenberger, trompette et direction

Serge Prokofiev

Symphonie n°1 "Classique"

Orchestre philharmonique de Radio France

Håkan Hardenberger, trompette et direction

, © Radio France

Le concert, 2ème partie

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin (suite 1919)

Orchestre philharmonique de Radio France

Håkan Hardenberger, trompette et direction

Robert Planel

Concerto pour trompette et orchestre

Orchestre philharmonique de Radio France

Håkan Hardenberger, trompette et direction

Joni Mitchell

Both Sides Now (arr. Roland Pöntinen)

Orchestre philharmonique de Radio France

Håkan Hardenberger, trompette et direction

Jan Lundgren

The Seagull (arr. Roland Pöntinen)

Orchestre philharmonique de Radio France

Håkan Hardenberger, trompette et direction

Michel Legrand

Sans toi (arr. Roland Pöntinen)

Orchestre philharmonique de Radio France

Håkan Hardenberger, trompette et direction

Astor Piazzola

Oblivion Orchestre philharmonique de Radio France

Håkan Hardenberger, trompette et direction

Pour aller plus loin