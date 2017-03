Vaughan Williams et Dvorak par le Philhar

Présentation : Dominique Boutel ♥

Programme du concert ♪♪♪♪

Ralph Vaughan Williams 1872-1958

Folksongs of the Four Seasons

Prologue :

Au garçon laboureur (To the Ploughboy)

Printemps :

1. Au début du printemps (Early in the Spring)

2. L’alouette au matin (The Lark in the Morning)

3. Chanson de mai (May Song)

Été :

1. Voici l’été qui vient et le Coucou (Summer is a-coming in and The Cuckoo)

2. Le brin de thym (The Sprig of Thyme)

3. La tonte du mouton (The Sheep Shearing)

4. La verte prairie (The Green Meadow)

Automne :

1. John Barleycorn

2. La tombe sans repos (The Unquiet Grave)

3. Un arpent de terre (An Acre of Land)

Hiver :

1. Chant de Noël des enfants (Children’s Christmas Song)

2. Chanson de Wassail (Wassail Song)

3. Dans la ville de Bethléem (In Bethlehem City)

4. Que Dieu bénisse le maître (God Bless the Master)

Composé en 1949. Commande de la National Federation of Women’s Institutes. Créé le 15 juin 1950 au Royal Albert Hall de Londres par un rassemblement de chorales de la Fédération et l’Orchestre symphonique de Londres sous la direction de Sir Adrian Boult. Édité par The Oxford University Press à Londres en 1950

▼Interlude musical :

Francis Poulenc

Stabat Mater, Gloria

Orchestre National, chœur, Maitrise de Radio France/ Charles Dutoit

DECCA 448139-2

, © -

Antonin Dvorak 1841- 1904

Messe en ré majeur opus 86

1. Kyrie (Andante con moto)

2. Gloria (Allegro vivo )

3. Credo (Allegro moderato)

4. Sanctus (Allegro maestoso)

5. Benedictus (Lento – Vivace)

6. Agnus Dei (Andante)

Composée du 26 mars au 17 juin 1887. Orchestrée du 24 mars au 15 juin 1892 (2ème version)

1re version créée le 11 septembre 1887 au château de Lužany près de Plzeň (Bohême) sous la direction du compositeur. 2 e version créée le 11 mars 1893 au Crystal Palace de Londres sous la direction d’ August Manns. Dédiée à Josef Hlávka. Éditée par Novello à Londres en 1893.

Choeur de Radio France

Maîtrise de Radio FranceOrchestre

Philharmonique de Radio France

Sofi Jeannin direction

Ayako Tanaka - violon

▼Interlude final :

Dvorak

Brigitte Fassbender, Mezzo-Soprano

Lieder volume 1

EMI 5853032