L'Orchestre National de France au Musikverein de Vienne avec Alain Altinoglu, Katia et Marielle Labèque

Concert donné le 27 mars 2019 au Musikverein de Vienne, dans le cadre de la tournée de l'ONF en Autriche.

LE CONCERT #1

Pascal Dusapin (1955)

Uncut, Solo n°7 - pour orchestre I (2008-09)

Orchestre National de France

Alain Altinoglu direction

Max Bruch (1838-1920)

Concerto pour deux pianos et orchestre en la bémol mineur opus .88a (1912)

1 Andante sostenuto

2 Andante con moto - Allegro molto vivace

3 Adagio ma non troppo

4 Andante - Allegro

Katia et Marielle Labèque piano

BIS : Philip Glass

Quatrième mouvement, 4 Movements for two pianios (extrait)Katia et Marielle Labèque piano

, © Radio France / Christophe Abramowitz

Avec David Rivière, violoniste à l'Orchestre National de France

Richard Strauss

Danse des sept voiles, Salomé op. 54Orchestre national de France

Leonard Bernstein (direction)

DGG 2006

LE CONCERT #2

Georges Bizet (1838-1875)

L'Arlésienne, Suite d'orchestre n° 2 (1872)

1 Pastorale. Andante sostenuto assai / Andantino / Tempo primo

2 Intermezzo. Andante moderato ma con moto / Allegro moderato / Tempo primo

3 Menuetto. Andantino quasi Allegretto

4 Farandole. Allegro deciso (Tempo di marcia) / Allegro vivo e deciso

Albert Roussel (1869-1937)

Bacchus et Ariane, Suite nº2 (1931)

Orchestre National de France

Alain Altinoglu direction

Après-concert

Albert Roussel

Flammes op. 10 pour ténor et pianoYann Beuron ténor, Billy Eidi piano

Timpani 2002

Albert Roussel

L’heure du retour, Cœur en péril, 2 mélodies op. 50

Marie Develereau soprano Laurent Naouri baryton Billy Eidi piano

Timpani 2002

LA SEMAINE PROCHAINE VENDREDI 03 MAI 2019

"Songe d’une nuit d’été" avec Xavier De Maistre et Masaaki Suzuki