De "Shining" à "2001, l'Odyssée de l'Espace"

Accrochez vos ceintures ! Le commandant de bord Alan Gilbert vous souhaite la bienvenue.

György Ligeti (1923-2006)

Atmosphères - pour grand orchestre (1961) - musique extraite du film 2001, l'Odyssée de l'Espace (1968)

Orchestre Philharmonique de France

AlanGilbert direction

Béla Bartók (1881-1945)

Concerto pour piano n°3 Sz 119, BB 127 (1945)

1 Allegretto

2 Adagio religioso

3 Allegro vivace

Bertrand Chamayou piano

Orchestre Philharmonique de France

Alan Gilbert direction

BIS : György Ligeti :Musica ricercata n°2 avec Bertrand Chamayou piano. Musique utilisée par Stanley Kubrick dans Eyes Wide shut (1999)

John Adams

Short ride in a fast machine - fanfare pour grand orchestre

Orchestre Philharmonique de Berlin

Alan Gilbert direction

[Berliner Philharmoniker 2017]

Henri Dutilleux

Deux sonnets de Jean Cassou (version pour soprano et orchestre)

1 Il n’y avait que des troncs déchirés

2 J’ai rêvé que je vous portais entre mes bras

Renée Fleming soprano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Alan Gilbert direction

György Ligeti

Lux Aeterna- pour chœur à seize voix mixtes a cappella (1966)

Chœur de Radio France

Zoltán Pad chef de chœur

Béla Bartók

Musique pour cordes, percussions et célesta Sz 106, BB 114 (1936)

1 Andante tranquillo

2 Allegro

3 Adagio

4 Finale – Allegro molto

Cette pièce est pour moi la meilleure du 20° siècle. Après le 1er mouvement avec les cordes, on entend le célesta ... c’est plus surprenant, c’est quelque chose qui vient de très loin et c’est de la magie...