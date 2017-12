La 2e Symphonie de Gustav Mahler par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck

Le concert

Gustav Mahler

Symphonie n° 2 en ut mineur « Résurrection »

I. Allegro maestoso (Totenfeier)

II. Andante moderato

III. Scherzo. In ruhig fließender Bewegung

IV. "Urlicht". Sehr feierlich, aber schlicht

(texte d'Achim von Arnim et Clemens Bretano)

V. "Aufersteh'n ja aufersteh'n wirst du". Im Tempo des Scherzos. Wild herausfahrend

(texte de Friedrich Gottlieb Klopstock et Gustav Mahler)

Dorothea Röschmann, soprano

Ekaterina Gubanova, mezzo-soprano

Alfonso Caïani, chef de chœur

Chœur de Radio France

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

Après-concert

Robert Schumann

Frauenliebe und Leben (L'Amour et la Vie d'une femme) op. 42

(textes d'Adalbert von Chamisso)

I. Seit ich ihn gesehen (Depuis que je l'ai vu)

II. Er, der Herrlichste von allen (Lui, le plus glorieux de tous)

III. Ich kann's nicht fassen, nicht glauben (Je ne puis le comprendre ni y croire)

IV. Du Ring an meinem Finger (Toi, anneau à mon doigt)

V. Helft mir, ihr Schwestern (Aidez-moi, mes soeurs)

VI. Süßer Freund, du blickest mich verwundert an (Doux ami, étonné, tu me regardes)

VII. An meinem Herzen, an meiner Brust (Contre mon cœur, contre mon sein)

VIII. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan (Pour la première fois tu m'as fait du mal)

Dorothea Röschmann, soprano / Mitsuko Uchida, piano

