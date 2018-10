Concerto en sol et double jeux

Pour assister à ce concert, réservez vos places sur le site de l'Auditorium de Radio France

Claude Debussy (1862-1918)

Jeux L 126, poème dansé en un acte (1912-1913)

Maurice Ravel (1875-1937)

Concerto pour piano et orchestre en solMajeur (1929-1931)

1 Allegramento

2 Adagio assai

3 Presto

(BIS) Claude Debussy

Le Clair de lune en ré bémol majeur (1890)

Francesco Piemontesi piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Ingo Metzmacher direction

Pour moi Debussy est tout simplement un des plus grands compositeurs, il est aussi un de ceux qui mènent à la période contemporaine, d’une toute autre manière que Schoenberg… mais primordiale… mais j’ai toujours adoré diriger sa musique, je la trouve d’une grande clarté, transparente, « clarté », je trouve que ce terme français définit merveilleusement sa musique... En même temps elle est très claire, mais elle est aussi déconcertante, avec cette grande liberté… et je l’aime beaucoup.

C’est à la fois une de ses pièces les plus extraordinaires et une de ses pièces les plus difficiles à interpréter. Les chefs d’orchestres la considèrent comme une piste noire, car ils doivent en permanence décider s’ils battent à un temps ou bien à trois… parce qu’on peut considérer que toutes les mesures sont à trois temps, mis à part quelques rares exceptions, et il n’est pas facile de faire sien ce mouvement, la dynamique très difficile, les rythmes… ce n’est pas une chose facile… Je suis très reconnaissant de pouvoir monter cette pièce avec un orchestre français : vous ne devez pas expliquer certains détails qui font partie du génome de l’orchestre.

Je dirais que les orchestres français en règle générale ont la partie plus facile avec les petites choses délicates, qui n’ont pas besoin d’être si expressives… mais parfois aussi balayées par la brise. On n’y prête pas attention, et pourtant elles doivent être là, présentes. C’est ce domaine intermédiaire entre ce qui n’est pas encore là et ce qui n’est plus là… je crois que les orchestres français y parviennent avec plus de facilité…