La Fantaisie de Leif Ove Andsnes et Santtu-Matias Rouvali

Le concert #1

Jean Sibelius (1865-1957)

1 Romancen°9 en ré bémol Majeur (1901),extraitdes 10 pièces opus 24 (entre 1894 et 1903)

2 LeBergern°4, extrait des 10 pièces pour piano opus 58 (1909)

Claude Debussy (1862-1918)

1 Estampespour piano (1903)

- Pagodes

- La soirée dans Grenade

- Jardins sous la pluie

Leif Ove Andsnes piano

2 Fantaisiepour piano et orchestre L. 73 (entre 1889 et 1890)

- Andante ma non troppo - Allegro giusto - sol Majeur

- Lento e molto espressivo - fa dièse Majeur

- Allegro molto - sol majeur

Leif Ove Andsnes piano

Orchestre philharmonique de Radio France

Santtu-Matias Rouvali direction

Avec Leif Ove Andsnes et Santtu-Matias Rouvali

Le concert #2

Jean Sibelius (1865-1957)

Symphonien°1 en mi mineuropus 39 (1899 version perdue, révisée en 1900)

1 Andante, ma non troppo - Allegro energico - mi mineur

2 Andante, ma non troppo lento - mi bémol Majeur

3 Scherzo, Allegro - ut Majeur

4 Finale (quasi una fantasia) : Andante - Allegro molto - mi mineur

Orchestre philharmonique de Radio France

Santtu-Matias Rouvali direction

Après-concert

Edouard Grieg

6 pièces lyriques opus 65 : de la jeunesse - pour piano

Leif Ove Andsness, piano

[Virgin DNC 7596132]

Jean Sibelius

Extrait des 5 Esquisses opus 114

Leif Ove Andsnes, piano

[Sony 88985408502 ]

La semaine prochaine, vendredi 15 juin 2018 : Musique russe du passé et du présent : Chostakovich et Sofia Gubaïdulina, première française de son Triple Concerto

PROGRAMME

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Deux pièces pour octuor à cordes (1924-1925)

Sofia Gubaïdulina (née en 1931)

Triple Concerto pour violon, violoncelle et accordéon chromatique (2017 - création française) *

Richard Strauss (1864-1949)

1 Salomé : danse des sept voiles (1905)

2 Le Chevalier à la rose (suite) (1910)

Baiba Skride violon *

Harriet Krijgh violoncelle *

Elsbeth Moser accordéon *

Cyril Baleton, Amandine Ley, Jean-Philippe Kuzma et Arno Madoni violons

Julien Dabonneville et Aurélia Souvignet-Kowalski altos

Nicolas Saint-Yves et Nadine Pierre violoncelles

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck direction

