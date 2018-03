"Chichester Psalms" de Leonard Bernstein et la "Symphonie en ré mineur" de César Franck

Le concert, 1ère partie

Leonard Bernstein

Chichester Psalms

Emmanuel Curt, percussions - Iris Torossian, harpe et Yves Castagnet, orgue

Soliste de la Maîtrise de Radio France : Eve-Anna Bothamy

Chœur de Radio France Laurya Lamy, Sarah Dewald, Mathieu Cabanes et Grégoire Guérin

Iannis Xenakis

Rebonds B pour percussions Emmanuel Curt, percussions

Sir Michael Tippett

Five Spirituals from A Child of our Time

Solistes : Manna Ito, Isabelle Trehout-Williams, Sarah Dewald, Mathieu Cabanes et Robert Jezierski

Edmund Campion

Losing touch pour vibraphone et bande

Emmanuel Curt, vibraphone

Judith Weir

Ascending into Heaven : anthem pour chœur mixte et orgue

Chœur de Radio France

Yves Castagnet, orgue

Solistes : Sarah Dewald, Olga Gurkovska, Christian Cabiron et Grégoire Guérin

Yves Castagnet orgue

Iris Torossian harpe

Emmanuel Curt percussions

Solistes de la Maîtrise et du Chœur de Radio France

Chœur de Radio France

Sofi Jeannin direction

Enregistrée le 14/01/2018 à l'Auditorium de la Maison de la Radio

Le concert, 2ème partie

César Franck

Symphonie en ré mineur



Orchestre philharmonique de Radio France

Mikko Franck direction

En direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio. Concert au profit de l'Unicef

