Mélodies françaises par Stéphane Degout et Alain Planès

► Concert donné le 9 juillet 2018 au Conservatoire Darius Milhaud d'Aix en Provence dans le cadre du Festival d'Aix en Provence

Mélodies de Claude Debussy, Maurice Ravel et Gabriel Fauré

Programme du concert

Claude Debussy ( 1862-1918 )

Trois poèmes de Verlaine ( 1890 ) — Paul Verlaine ( 1844-1896 )

« La mer est plus belle que les cathédrales »

« Le son du cor s’afflige vers les bois »

« L’échelonnement des haies »

Fêtes galantes II ( 1893-1904 ) - Paul Verlaine ( 1844-1896 )

« Les Ingénus »

« Le Faune »

« Colloque sentimental »

Trois poèmes de Stéphane Mallarmé - Stéphane Mallarmé ( 1842-1898 )

« Soupir »

« Placet futile »

« Éventail »

Le Promenoir des deux amants ( 1904-1910 )

suite de trois mélodies sur un poème du XVIIe de Tristan L' Hermite ( 1601-1665 )

« Auprès de cette grotte sombre »

« Crois mon conseil, chère Climène »

« Je tremble en voyant ton visage »

Gabriel Fauré ( 1845-1924 ) - Jean de la Ville Mirmont ( 1886-1914 )

L’Horizon chimérique, opus 118 « La mer est infinie »

« Je me suis embarqué »

« Diane, Séléné »

« Vaisseaux, nous vous aurons aimés »

Maurice Ravel ( 1875-1937 ) - Jules Renard ( 1864-1910 )

Les Histoires naturelles ( 1921 )

« Le Paon »

« Le Grillon »

« Le Cygne »

« Le Martin-pêcheur »

« La Pintade »

Bis : Claude Debussy (1862 - 1918)

3 Chansons de France L 102 : Rondel n°2 : Pour ce que Plaisance est morte

Bis : Maurice Ravel (1875 - 1937)

Don Quichotte à Dulcinée M. 84 : Chanson romanesque

Stéphane Degout : Baryton

Alain Planès : Piano

Après-concert

Tradit. Anglais (XVIème siècle)

Greensleeves

Stéphane Grapelli, violon

Alan Clare, piano

BLACK LION RECORD

Luigi Pozzi (XVIIème siècle)

Cantata sopra il passacaglio - arrangement pour voix et ensemble instrumental

L’Arpeggiata

Christina Pluhar, direction

ALPHA

Michel Godard & Le Miroir Du Temps

A trace of grace

Michel Godard, serpent et basse électrique

Katharina Bäuml, chalémie

Bruno Helstroffer, théorbe

Lucas Niggli, percussions

INTUITION RECORDS

Jean Barrière (1707 - 1747) et Louis Sclavis (1953 - )

Rondeau / Intrusion - pour violoncelle et basse continue / pour saxophone soprano clarinette basse 2 violoncelles hautbois et clavecin

Matthieu Metzger, saxophone sopranino

Louis Sclavis, clarinette basse

Jean Philippe Feiss, violoncelle

Ensemble Amarillis

NOMADMUSIC

D’après Jean-Baptiste Pergolèse (1710 – 1736)

Stabat Mater

Enrico Rava, trompette

Lena Battista, guitare

Palle Danielsson, contrebasse

Jon Christensen, batterie

Richard Galliano, accordéon

Bruno Thommaso, contrebasse, arrangements et direction du quatuor

Insieme Strumentale di Roma (quatuor à cordes)

LABEL BLEU

D’après Henry Purcell (1659 – 1695)

Le Roi Arthur Z 628 : Cold song (What pow'r art thou (Acte III Sc 2) Air du Génie du froid) - arrangement pour sopraniste piano contrebasse batterie et percussions

Di Falco Quartet :

Fabrice Di Falco, sopraniste

Jonathan Goyvaertz, piano

Julien Leleu, contrebasse

Aurelien Pasquet, batterie

SONY CLASSICAL

What power art thou

Vincent Peirani, accordéon

Emile Parisien, saxophone soprano

Tony Paeleman, piano électrique

Julien Herné, guitare et basse électriques

Yoann Serra, batterie

ACT